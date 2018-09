Baustart für Rheinsberger Spielplatz nicht vor 2019

Holger Rudolph

Rheinsberg Für Aufregung sorgt einmal mehr das Thema Spielplatz Rhinstraße/Lange Straße. Im Rheinsberger Ortsbeirat ging es am Montagabend nicht nur darum, dass mit dem Bau noch immer nicht begonnen wurde. Die Stelle sei überhaupt nicht geeignet für so eine Nutzung, beanstandeten mehrere Bürger.

Elke Hintz, die in der nahen Mühlenstraße lebt, wunderte sich: „Es geht uns hier doch nicht zuletzt um Touristen. Die Eltern wollen sich doch ins Café setzen, wenn ihre Kinder in der Nähe spielen. Aber an der Rhinstraße gibt es so ein Café nicht.“ Viel besser wäre es, wenn Kinder im Herzen der Stadt auf dem Triangelplatz spielen könnten.

Beiratsmitglied Sabine Heiden (SPD) fand es „traurig, dass das Spielplatzproblem noch immer nicht gelöst wurde“. Um ihren Enkeln einen schönen Spielplatz zu bieten, müsse sie stets nach Menz fahren. Pensionsbetreiber Andreas Endler wunderte sich, dass es aus dem Rathaus noch keine Vollzugsmeldung dazu gibt, dass sich die Kommune mit dem Besitzer des bislang fehlenden Grundstücks an der Rhinstraße einig ist. Die Sache sei seit sechs Wochen klar.

Ortsvorsteher Sven Alisch (SPD) bemühte sich, Ordnung in das Meinungsgemenge zu bringen. Es gebe in der Innenstadt keine andere Fläche für einen größeren Spielplatz. Der Triangelplatz sei schon deshalb nicht möglich, weil die Denkmalschützer so dicht am historischen Schlosspark eine solche Nutzung niemals zulassen würden. Er verstehe durchaus den Frust der Fragesteller. Doch die Fluktuation sei im zuständigen Bauamt der Stadt über Jahre hinweg sehr hoch gewesen. Immer wieder neue Bauamtsleiter gaben sich die Klinke in die Hand. Natürlich gehöre ein möglichst zentraler und ansprechender Spielplatz zu den Dingen, mit denen der Erholungsort Rheinsberg sich im Wettbewerb mit anderen Städten messen lassen müsse. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) und das Bauamt seien immer wieder daran zu erinnern, wie wichtig der Spielplatz für die Kommune ist. Dies gehöre zur Lokalpolitik, die nicht immer einfach sei. Dann forderte Alisch das Publikum auf: „Alle, die selbst an der Entwicklung ihrer Heimatstadt mitwirken möchten, sollten sich zur Kommunalwahl 2019 aufstellen lassen.“

Beim Pressegespräch am Dienstag bestätigte Bürgermeister Schwochow, dass die Verhandlungen zum Grundstückszukauf abgeschlossen sind. Es gebe aber noch keinen Notarvertrag. Erst wenn alles fertig ist, werde er darüber informieren. Detailpläne, wie der Platz später aussehen soll, würden erst dann vorgestellt, wenn die Zustimmung der Kreis-Denkmalschützer vorliegt. Ein Entwurf könne aber nur präsentiert werden, wenn der Zukauf in Sack und Tüten ist. Vor 2019 wird nach Schwochows Einschätzung nicht mit dem Bau des Platzes begonnen. Das Bauamt habe seit Ende Januar alles schnellstmöglich erledigt. Eigentlich hatte der Platz schon 2017 fertig sein sollen. Schwochow: „Für das, was in der Vergangenheit geschah, bin ich nicht verantwortlich.“