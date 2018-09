Grundschulen sollen Sozialarbeiter erhalten

Matthias Henke

Gransee/Menz (MOZ) Auf breite Zustimmung stieß am Montag im Schul- und Kitaausschuss, dass künftig an Granseer Stadt- und Menzer Fontaneschule Schulsozialarbeiter tätig sein sollen.

„Wir sind sehr froh darüber, wir haben über viele Jahre versucht, entsprechende Möglichkeiten zu finden“, sagte Angela Stegemann, Leiterin der Fontaneschule. Wichtig sei zudem, dass es sich bei den Jugendsozialarbeitern, die bislang nur für die Jugendzimmer und den Jugendclub verantwortlich zeichnen und deren Stellen um nun jeweils zehn auf nunmehr 40 Stunden aufgestockt werden sollen, um ausgebildete Fachkräfte handele, nicht um Seiteneinsteiger. „Wir merken, dass wir solche Probleme haben“, ergänzte sie den Vortrag von Sozialarbeiterin Andrea Tornow, die von mindestens zwei auffälligen Kindern in jeder Klasse berichtet hatte. Vor allem sozial und emotional auffällige Schüler bereiteten Schwierigkeiten. „Lernbehinderte kriegen wir gehändelt“, so Stegemann. Sie würde es begrüßen, wenn das neue Angebot über einige Jahre mit den gleichen Leuten aufrecht erhalten werden kann, so dass für Lehrer, Schüler und Eltern gleichermaßen der Umgang mit den Sozialarbeitern selbstverständlich wird und ein Vertrauensverhältnis entstehen kann.

„Das hat auch den Charme, dass sie mit den gleichen Kids auch im Jugendclub zu tun haben“, sagte der stellvertretende Amtsdirektor Wolfgang Schwericke zur nun gefundenen Lösung.

Es sei ein umfangreiches Arbeitsfeld, was Schulsozialarbeiter zu beackern haben, beschrieb Andrea Tornow. Was oft mit „um schwierige Kinder kümmern“ zusammengefasst wird, bestehe nicht nur aus dem Schlichten von Auseinandersetzungen. Schulsozialarbeiter hätten gleichfalls gute Zuhörer zu sein. „Sie sollen unterstützen, Kinder stark machen, Vernetzungen schaffen“, so Tornow weiter. Als jemand, der im Gegensatz zur Lehrkraft nicht täglich im Unterricht mit den Kindern konfrontiert sei, könne ein Sozialarbeiter zudem aus neutraler Position heraus agieren. Es gelte nicht nur zwischen Schülern sowie Schülern und Lehrern zu vermitteln, sondern gegebenenfalls auch zwischen Lehrern und Eltern sowie Schülern und Eltern.

Auch in der Stadtschule gebe es in jeder Klasse Schüler mit Auffälligkeiten. Überdies habe man dort in den ersten Klassen fünf Wiederholer. Auffällig sei auch, dass in diesem Jahr 17 Kinder, die eingeschult werden sollten, als noch nicht schulfähig zurückgestellt wurden.

Dr. Reinhard Witzlau, Leiter der Siemens-Oberschule, an dessen Einrichtung bereits seit Jahren Schulsozialarbeit praktiziert wird, beglückwünschte seine Kollegen aus den Grundschulen, dass diese Möglichkeit nun dort auch geschaffen wird. Generell plädiere er dafür, Eltern verstärkt in die Pflicht zu nehmen. Bisweilen versuchten diese, ihr Kind förmlich „loszuwerden“, versuchten jegliche Verantwortung von sich zu weisen.

„Das hat sich in den letzten Jahren schon krass entwickelt“, beschrieb Ausschussmitglied Uwe Valentin, beruflich als Hausmeister an der Stadtschule tätig, seine Erfahrungen mit manchen Kindern. (mhe)