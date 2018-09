Prozess gegen NPD-Stadtverordneten wird neu aufgerollt

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Der Prozess gegen den Neuruppiner NPD-Stadtverordneten Dave Trick ist am Dienstag wieder aufgerollt worden. Ihm werden gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen. Mit Trick auf der Anklagebank sitzt Pierre B. Beide Männer sollen im Mai 2014 einen Wahlhelfer der Linken angegriffen haben. Laut Anklage hat Trick dem damals 21-Jährigen in den Fahrradlenker gefasst, ihn zum Fallen gebracht und geschlagen. Pierre B. soll dazugekommen sein und das Opfer getreten haben.

Vor dem Amtsgericht sind beide Männer bereits zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Da sie Rechtsmittel einlegten, befasste sich das Landgericht mit dem Fall und sprach die Angeklagten frei. Die Staatsanwaltschaft ging daraufhin in Revision, woraufhin das Oberlandesgericht Brandenburg den Fall ans Landgericht zurückverwies.

Am Dienstag zeigten sich gravierende Unterschiede zwischen den Angeklagten und ihrem Opfer Konstantin K. Während Letzterer nach vier Jahren schon mal kapitulieren musste, wenn Fragen sehr ins Detail gingen, erinnerten sich die Angeklagten an den genauen Verlauf des Abends – nur nicht annähernd so, wie es die Anklageschrift beschreibt.