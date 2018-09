Matthias Henke

Menz (MOZ) Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lesung unter Apfelbäumen“ des Dorfvereins Menz findet am Sonntag, 16. September, ab 14 Uhr die fünfte Autorenlesung auf der Streuobstwiese Menz statt. Es liest Regina Scheer, die 2011 Stadtschreiberein von Rheinsberg war, aus ihrem Roman „Machandel“.

Der Roman wurde in Rheinsberg in ihrer Zeit als Stadtschreiberin im Wesentlichen fertig gestellt und 2014 veröffentlicht. Regina Scheer wurde 2014 mit dem Mara-Cassens-Preis des Literaturhauses Hamburg sowie 2017 mit dem Ver.di-Literaturpreis Berlin-Brandenburg ausgezeichnet.

Machandel, das niederdeutsche Wort für Wacholder, heißt in dem Roman das fiktive Dorf zwischen Teterow, Güstrow und der Müritz, in dem ein großer Teil der Handlung des Romans spielt. Gleichzeitig zieht sich als Motiv das Märchen vom Machandelboom durch den Roman (bei Grimms Märchen auf plattdeutsch), ein Märchen von Hoffnung und Erlösung. In dem Roman werden 70 Jahre deutsche Geschichte mit großer Intensität aus dem Blickwinkel von fünf Personen erzählt. Im Zentrum stehen die Erzählungen von Clara, die in Machandel „auf ihre eigenen Wurzeln stößt. Machandel wird für Clara zum Ort der Begegnung: mit der deutschen Vergangenheit, ihren Opfern, der eigenen Familiengeschichte und nicht zuletzt mit sich selbst.“