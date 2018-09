Drei Dörfer laden zur 700-Jahrfeier ein

Wolfgang Gumprich

Fürstenberg 700 Jahre – so alt wird man nur einmal, sagten sich die Bewohner von Barsdorf, Ringsleben und Tornow und beschlossen, dieses Fest gleich drei Mal zu feiern.

Nach dem ökumenischen Gottesdienst im Mai, der Rock-Sause im Juni folgt nun am Sonnabend, 8. September, der Höhepunkt: alle drei Dörfer kommen zur 700-Jahrfeier rund um das Schloss Tornow zusammen. „Zum Jubiläum haben wir uns viel einfallen lassen“, sagt Tornows Ortsvorsteherin Marlis Pawletta. Viele Vereine aus den drei Dörfern wollen zum Gelingen Ideen beisteuern. Nach der Eröffnung um 14 Uhr zeigt die Kita Blumenow ihr Programm. Einer der Höhepunkte wird um 17 Uhr die Bauernolympiade sein. Im bäuerlichen Fünfkampf der Disziplinen Tauziehen, Kartoffelfangen, Heustapeln, Wettmelken sowie Schubkarren messen sich vier Mannschaften. Eine Stunde zuvor führen „Die Landeier“ das Singspiel „Die Schildkröten vom Wentowsee“ auf, „Die Havellerchen“ singen, altes Handwerk stellt sich vor. Ein Landwirt presst Äpfel zu Saft, der Holzbildhauer Ralf Kessel stellt seine Werke aus. Besonders groß wird das Angebot für Kinder sein: Ponyreiten, Hüpfburg oder Schminken. Geschicklichkeit müssen die Jungen und Mädchen beim Armbrustschießen und Flößen beweisen. Die Ortsvorsteherin weist besonders auf den Verkauf regionaler Produkte hin. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Für den Bücherbasar nimmt die Ortsvorsteherin noch bis Samstagmorgen Bücher an (Ringsleben, Seestraße 3). Um 18 Uhr wird der Film „Wir können auch anders“ in der ehemaligen Kirche gezeigt, der zum größten Teil in Tornow spielt. Das Jubiläum klingt mit einem Tanzabend aus, das geplante Feuerwerk, bedauert Marlis Pawletta, müsse wegen der Trockenheit ausfallen. Autofahrern empfiehlt die Ortsvorsitzende, den Parkplatz an der Schmiede aufzusuchen, Wegen der Baustelle in Marienthal sei Tornow derzeit nur aus südlicher Richtung über die B 96 zu erreichen. „Dazu biegen die Autofahrer in Dannenwalde in die östliche Richtung auf die Blumenower Straße ab und folgen dieser bis Blumenow. Von dort führt die Tornower Straße und die L 214 in südliche Richtung nach Tornow“.