Sogar die Hühner kriegen nasse Füße

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) In der Parkstraße ist es extrem: An ihrem Tiefpunkt fließt das Wasser bei Starkregen über Privatgrundstücke ab. Doch das ist nicht die einzige Problemzone der Straßenentwässerung von Trebus. Was sich dagegen tun lässt, stellte ein Planer im Stadtentwicklungsausschuss vor.

„Bei Starkregen säuft mein Grundstück ab. Letztens stand der Hof 15 Zentimeter unter Wasser, selbst die Scheune war überflutet“, sagt Günter Wehr. Das Wasser schieße den Hangelsberger Weg hinunter und sammele sich in der Senke. Ein Teil des Wassers fließt aber auch weiter, zum Grundstück von Klaus-Dieter Hanik. „Wenn’s richtig regnet, läuft es ums ganze Haus“, sagt der 65-Jährige. Zuletzt floss es sogar durch die kleine Luke des Hühnerstalls ins Nebengelass hinein. „Ich würde mich freuen, wenn die Stadt was macht“, fügt er an. „Aber dann müsste sie ja das ganze Dorf machen“, sagt Hanik. Bei ihm hätten die Probleme begonnen, seit die Jänickendorfer Straße vor seinem Haus ausgebaut wurde.

„Die Probleme haben wir seit Jahren“, bestätigt Ortsvorsteherin Sandra Dorsch. Nun sollen sie angepackt werden. Die Stadt Fürstenwalde, zu der Trebus gehört, beauftragte die Verkehrsplaner des Büros Ansorge & Partner. Nachdem die Fachleute ihre Erkenntnisse im Ortsbeirat vorstellten, präsentierte Geschäftsführer Jörg Richter sie jüngst im Stadtentwicklungsausschuss.

„Betrachtet wurden nur kommunale Verkehrsflächen, nicht die Grundstücksentwässerung“, betonte Richter, denn Wasser müsse per Gesetz auf dem Grundstück versickern, wo es anfalle – auch wenn dies nicht immer geschehe. Auch sonst offenbart die Ist-Analyse einige Probleme. So ist eine Versickerung im öffentlichen Raum nur „rudimentär vorhanden“, stehen wenige Straßenabläufe zur Verfügung, an denen nur sehr kurze Rohre sitzen, an deren Enden das Wasser versickert. Zudem sind Schächte schlecht gereinigt, haben Anwohner Entwässerungsmulden eingeebnet, bepflanzt und als Parkplätze umfunktioniert. Gleichzeitig kann durch neue Parkplätze im öffentlichen Raum weniger Wasser versickern. Hochgewachsene Bankette an den Straßen verschärfen die Situation.

Die präsentierten Lösungsansätze sind unterschiedlich. Im oberen Bereich der Jänickendorfer Straße und im Förstereiweg reichen Unterhaltungsmaßnahmen. In Hangelsberger- und Parkweg könnten Mulden helfen. In der Parkstraße ist die Versickerung nur mit Reduzierung der Verkehrsfläche möglich. Teilweise muss dort das Wasser in andere Bereiche abgeleitet werden, ist ein Umbau der Fahrbahn nötig. Am Übergang Hangelsberger Weg/ Jänickendorfer Straße ist eine Reduzierung der Verkehrsfläche nicht möglich. Ferner solle nach neuen Versickerungsflächen gesucht und darauf geachtet werden, dass Wasser nicht von Privatgrundstücken auf die Straße fließe.

Diese Probleme gibt es nicht nur in Trebus, sagte Christfried Tschepe, der in Fürstenwalde für Stadtentwicklung zuständig ist. Das Konzept zeige, dass die Lösungen für alle Beteiligten „nicht besonders lustig sind“, speziell wenn Flächen wie Parkplätze oder Einfahrten „entsiegelt“ werden müssen. Das koste viel und biete Konfliktpotenzial. Zudem bestehe ein direkter Zusammenhang mit dem Wunsch etlicher Trebuser, Gehwege instand zu setzen – denn wenn dort wenig später Mulden entstünden, wäre die Arbeit unsinnig. Nun müssten die Vorschläge verfeinert werden. Sandra Dorsch will die Thematik demnächst im Bürgerdialog noch einmal ansprechen.