Stimme für Woltersdorfer Jugend

Mara Kaemmel

Woltersdorf Junge Woltersdorfer sind bereit, in der Politik mitzumischen: Jetzt haben sich acht junge Menschen im Alter von 15 bis 18 Jahren im Jugendclub Oase getroffen, weil sie gemeinsam den ersten Jugendbeirat der Gemeinde gründen und mit ihren Interessen in die Kommunalpolitik einbezogen werden wollen.

Bei ihrer ersten Zusammenkunft wählte die Gruppe die maßgeblichen Initiatoren Philip Rauch und Lukas Schulz zu ihren Sprechern.Beide sind 17 Jahre alt. Philip ist Schüler der Gesamtschule FAW, Lukas lernt am Oberstufenzentrum in Fürstenwalde. Warum sie sich für einen Jugendbeirat engagieren? Philip erklärt: „Weil sich für Jugendliche im Ort etwas ändern muss.“ Lukas sieht den Jugendbeirat als Sprachrohr für die Jugend. „Wir setzen uns dafür ein, dass Politik auch für Kinder und Jugendliche gemacht wird.“ Sie wollen gefragt und gehört werden, wenn in der Gemeinde über Projekte beraten und entschieden wird und eigene Ideen einbringen.

Beide haben bereits Erfahrung. Philip hat sich für „Schule ohne Rassismus“ engagiert, Lukas für die Umgestaltung des Spielplatzes in der Demos-Siedlung. Über diese Projekte lernten sie auch Kerstin Marsand kennen, Bauamtsleiterin und stellvertretende Bürgermeisterin von Woltersdorf. Sie bestärkte die beiden, Mitstreiter für einen Jugendbeirat zu suchen und war beim Treffen in der Oase dabei. Denn im Ort werden Jugendliche oft als Ärgernis wahrgenommen. „Wir haben große Probleme mit Vandalismus. Das ist teuer, das Geld für Reparaturen fehlt an anderer Stelle“, erklärte sie. Graffiti-Schmierereien, abendlicher Lärm und liegengelassener Müll am Bauersee zählen zu den Reizthemen. Sie hofft, dass durch die Mitsprache der Jugendlichen Lösungen für so manches Problem gefunden werden.

An Mitstreitern mangelt es nicht. Sieben Mitglieder mussten für den Beirat gefunden werden. Zu ihnen gehören neben Philip und Lukas auch Carmen Winkler, Ema und Jan Messerli, Joshua Theis und Lucas Kalk. Stephanie Hoppe, die ebenfalls beim Gründungstreffen dabei war, hat eine beratende Stimme – so wie alle, die mitmachen wollen.

Zu den ersten Aufgaben gehört vor allem Öffentlichkeitsarbeit mit Flyern, einer Webseite und in den sozialen Medien, damit viele Kinder und Jugendliche von der Existenz des Jugendbeirates erfahren, ihre Wünsche äußern und sich mit engagieren. Auf der Wunschliste steht unter anderem ein Ort, an dem Jugendliche sich abends aufhalten können. Philip Rauch erläutert: „Die Oase macht um 19 Uhr zu. Wir brauchen einen Raum, wo wir niemanden stören, zum Beispiel den leerstehenden Kiosk in der Goethestraße.“ Lukas findet eine legale Möglichkeit zum Graffiti-Sprayen wichtig, ihm schwebt eine Art Kunstpark vor. Auch ein Bolzplatz mit Tartanbelag wäre gut, sagt er.

Wie geht es jetzt weiter? Die Jugendlichen werden sich im Haupt- und Sozialausschuss vorstellen und müssen von den Gemeindevertretern als Jugendbeirat bestätigt werden. Dann kann die Arbeit losgehen. Markus Wendt, Jugendsozialarbeiter in Woltersdorf, wird die Jugendlichen unterstützen.

Für ihn steht fest: „Die jugendpolitische Beteiligung ist wichtig für die kommunale Entwicklung.“