Engelsstraße ab Freitag zum Teil frei

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Für Neuruppiner Autofahrer gibt es in dieser Woche eine entscheidende Verbesserung: Die Mängelbeseitigung am ersten Bauabschnitt der Friedrich-Engels-Straße wird laut Rathaussprecherin Michaela Ott noch in dieser Woche beendet. Die Freigabe des Bereichs werde im Laufe des Freitags, 7. September, erfolgen. Zwischen der Präsidenten- und der Rudolf-Breitscheid-Straße bleibt die Engelsstraße aber weiterhin gesperrt. Dort wird die Fahrbahn komplett erneuert. Die Mängelbeseitigung im ersten Bauabschnitt wurde nötig, weil sich dort das neu verlegte Pflaster bereits nach kurzer Zeit schon wieder gelöst hatte.