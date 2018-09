Verbotsschild in Zabelsdorf ohne rechtliche Wirkung

Martin Risken

Zabelsdorf (MOZ) Dicke Luft herrscht seit ein paar Wochen am südlichen Rand des Großen Wentowsees in Zabelsdorf. Ein Schild mit der Aufschrift „Privatweg. Betreten verboten“ suggeriert, dass der Uferweg gesperrt ist. Was aber mitnichten der Fall ist, wie die Sprecherin des Landkreises Oberhavel, Constanze Gatzke, am Dienstag auf Nachfrage klarstellte.

„Das ist ein öffentlicher Weg, der darf benutzt werden“, sagte sie. Noch ist nicht geklärt, ob das Schild überhaupt dort stehen darf, womöglich wurde es nicht auf Privatland, sondern auf Gelände errichtet, das dem Wasser- und Schifffahrtsamt und damit dem Bund gehört. Obwohl sich ein Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde vergangene Woche das Schild vor Ort angeguckt hatte, stellte Gatzke fest: „Aus naturschutzrechtlicher Sicht gibt es keine Handhabe, gegen die Aufstellung des Schildes vorzugehen.“

Für Verärgerung sorgt das Schild trotzdem, insbesondere bei Ortsvorsteher Emil Beuth, der am südlichen Uferweg einen Bootssteg hat. Nur über den Uferweg kann er zu seinem Boot gelangen. Auch andere Bootsbesitzer und Angler seien verärgert, würden den Hinweis aber ebenso ignorieren. Zurecht, wie ihnen nun der Landkreis bescheinigt hat.