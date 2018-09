Haushalt mit roten Kringeln

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Der Haushalt des Kreises Oder-Spree 2018 ist bestätigt. Weil der jedoch defizitär ist, und die Planzahlen der Folgejahre ähnliches ausweisen, hat die Aufsichtsbehörde mahnende Hinweise gegeben. Bemängelt wird insbesondere, dass zu viele Investitionen geplant werden.

Der Kreishaushalt 2018 hat Rechtskraft. Das Zahlenwerk war vom Kreistag am 11. April genehmigt worden. Es sieht ein Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von 8,2 Millionen Euro vor. Da der Kreis im Haushaltsjahr 2018 Investitionen in Höhe von rund 20 Millionen Euro tätigt, diese aber nur zur Hälfte gegenfinanzieren kann, ergibt sich ein negativer Saldo in Sachen Investitionstätigkeit in Höhe von zehn Millionen Euro. Dieses Missverhältnis setzt sich auch in den angesetzten Planzahlen für 2019 und 2020 fort.

Die zuständige Aufsichtsbehörde, das Ministerium für Inneres und Kommunales, hat den Haushalt 2018 dennoch genehmigt. Er hat somit Rechtskraft. Gleichzeitig hat die Aufsichtsbehörde die Haushaltslage als „angespannt“ beschrieben und dem Kreis Hinweise zur weiteren Haushaltsführung gegeben. Dies teilte die Amtsleiterin in der Kreiskämmerei, Harriet Wellmer, auf der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses mit. Laut der Aufsichtsbehörde solle der Investitionssaldo künftig ausgeglichener sein. Sollte der Haushalt dauerhaft defizitär sein, wie es bis 2021 in den Planzahlen fortgeschrieben ist, empfiehlt das Ministerium die freiwillige Anwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Dies würde die finanziellen Freiräume des Landkreises vor allem im Bereich der freiwilligen Aufgaben einschränken. „In diesem Falle müssten wir sehen, wo es möglich ist, die Ausgaben einzugrenzen“, so die Amtsleiterin.

Es gebe jedoch jetzt schon Anzeichen der Besserung. So sei mit Inkrafttreten des geänderten Finanzausgleichsgesetzes mit höheren Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

In der Aussprache im Finanzausschuss kam auch der geplante Kreisstrukturfonds zur Sprache. Der Abgeordnete Philip Zeschmann (BVB/Freie Wähler) kritisierte erneut die seiner Ansicht nach zu geringe Ausstattung in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Zehn Millionen Euro seien das Mindeste. Statt eines „bürokratischen Förderverfahrens“ plädiert der Abgeordnete dafür, den Kommunen das Geld besser direkt auszureichen.

Der Abgeordnete Mathias Papendieck (SPD) verteidigt die Idee. Der Kreis habe eine Ausgleichsfunktion. „Wir müssen dafür Überzeugungsarbeit leisten.“ Es gebe Kommunen, die Umlandfunktionen übernehmen und dafür eine Kompensation beanspruchen, erinnerte der Abgeordnete.

Hanna Gläsmer springt ebenfalls für den geplanten Kreis-Strukturfonds in die Bresche. Die Baudezernentin erläutert die Vorzüge überkommunaler Vorhaben am Beispiel des Spreeradwegs. Für dessen grundhaften Ausbau sei auf Kreisebene eine 80-Prozent-Förderung möglich, während die Kommunen für das selbe Vorhaben auf ihren Gebieten mit weit ungünstigeren Förderquoten rechnen könnten.

Heute um 17.30 Uhr öffentliche Sitzung des Kreisausschusses, Landratsamt Beeskow, Breitscheidstraße 7, Haus A, Raum 127