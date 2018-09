Aus Geflüchteten werden Dr. Handy und VIP-Friseur

Frauke Adesiyan, MOZ

Frankfurt (Oder) Seit zwölf Jahren berät Agnieszka Bollmann ausländische Gründer in Frankfurt. Seit einem Jahr sind darunter zunehmend auch Geflüchtete. Jobcenter-Chef Frank Mahlkow hält einige der Ideen für förderungsfähig.

Es sind zwei polnische und drei syrische Männer, die im Bolfrashaus ihre Geschäftsideen vorstellen. Drei Tage lang bei haben sie bei der Unternehmensberaterin Agnieszka Bollmann ihre Ideen ausgearbeitet, auf Umsetzbarkeit getestet und sind mit Fachleuten aus den Kammern und weiteren Beratern ins Gespräch gekommen. Agnieszka Bollmann organisiert die Coachings seit zwölf Jahren regelmäßig im Auftrag des Lotsendienstes für Migranten. Waren es früher vor allem polnische Teilnehmer, ist inzwischen mehr als die Hälfte von ihnen aus Syrien und anderen Ländern nach Deutschland gekommen. Und so sitzen im jüngsten Durchgang neben dem Viadrina-Studenten, der Eissauna und Behandlungen mit heißen japanischen Steinen anbieten will und dem polnischen Zaun-Schweißer auch drei Männer am Tisch, die aus Syrien und Palästina ihren Geschäftssinn mitgebracht haben.

Interessiert hört bei der Präsentation Jobcenter-Chef Frank Mahlkow zu. Er weiß, dass unter den Geflüchteten, die in seinem Haus betreut werden, viele von ihrem eigenen Geschäft träumen. „Ein Syrer hat mir das mit dem Satz erklärt, das sei in der syrischen Seele so drin“, sagt Mahlkow. Jung, männlich voller Energie wollen sie einen in der Heimat erstrebenswerten Traum verwirklichen. „Oft ohne konkrete Vorstellungen, welche Wege beschritten werden müssen und wie die Wirtschaft in Deutschland funktioniert.“

Die Vorstellungen von Abdul Hamid hingegen sind sehr konkret. „Dr. Handy“ will er werden, Smartphones reparieren, bei Problemen mit Hard- und Software beraten. Zwölf Jahre lang hat er in diesem Bereich in seiner Heimat gearbeitet, nun möchte er ein kleines Geschäft dafür in Fürstenwalde eröffnen. Er vermutet 500 potenzielle Kunden dort in den ausländischen Communitys. „Viele sprechen wenig Deutsch und sind finanziell nicht in der Lage, sich ein neues Handy zu kaufen“, umreißt er den Bedarf. Langfristig will er sich auch unter Deutschen einen guten Ruf erarbeiten. Mahlkow ist überzeugt: Das könnte funktionieren. „Am richtigen Ort platziert, ist das sicher eine Nische.“

Auch spannend findet er die Idee von Hadi Zizafoun. Seit 18 Jahren arbeitet er als Friseur, in Syrien, Libanon, Dubai, Berlin und zuletzt Cottbus. „Für mich ist es Zeit, einen eigenen Laden zu eröffnen“, sagt er in sehr gutem Deutsch. Kein schnöder Friseur soll es sein, sondern eine neuartige Verbindung von Wellness und Haarschneiden. „Die Kunden sind immer zu unter Druck, sie brauchen Ruhe, Zeit für sich selbst“, hat er bemerkt. Dafür soll in seinem Geschäft ein VIP-Raum sorgen, in dem die Kundin bestimmt, ob Musik läuft oder Stille herrscht, ob sie Sekt oder Kaffee trinkt, ein Buch liest oder eine Massage genießt. „Das ist ein neues Modell, das könnte funktionieren“, sagt Mahlkow.

Derzeit betreut das Frankfurter Jobcenter 558 Geflüchtete. Vier haben in den vergangenen zwölf Monaten eine Gründung gewagt, alle im Bereich Handel und Gastronomie. Darüber hinaus konnten 70 Geflüchtete in Arbeit vermittelt werden, die Hälfte von ihnen erhält weiterhin aufstockend Leistungen. Wer leistungsberechtigt ist und eine selbstständige Tätigkeit aufnimmt, kann dafür bis zu 5000 Euro für die Beschaffung von Sachgütern erhalten. Je nach Einkommen wird für die Anlaufzeit zudem weiter Arbeitslosengeld II gewährt werden.

Für Mahlkow ist der Weg in die Selbstständigkeit vor allem für erfahrene Jobsuchende eine gute Möglichkeit. „Jungen Menschen ohne Erfahrung empfehle ich immer eine Ausbildung in Deutschland“, sagt er. Auch die könne perspektivisch in die Selbstständigkeit führen.