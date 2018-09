Sparen an der Straßenbeleuchtung

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt ist weiterhin bemüht, die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung zu senken. Dies ist Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes. Schon in den vergangenen Jahren wurden entsprechende Maßnahmen umgesetzt. So wurden, wie es im Haushalt der Stadt Eisenhüttenstadt steht, seit 2013 zirka 75 Prozent der Straßenbeleuchtung mit energiesparenden Leuchtmitteln ausgestattet. Unter anderem kommen Leuchtmittel mit unterschiedlicher Wattstärke zum Einsatz.

Vor allem wenn Gehwege und Straße grundhaft erneuert werden, werden die bisherigen Lampen durch LED-Leuchten ersetzt, die weniger Strom verbrauchen. Das wurde zum Beispiel in der Oder-, Löwen- und Schulstraße realisiert, aber auch Am Mark, auf dem Bahnhofsvorplatz sowie in der Plantagenstraße. Auch nach dem Ausbau eines Teilstückes der Oderlandstraße sollen künftig LED-Lampen die Straße und den Gehweg ausleuchten.

Mit diesem Bündel an Maßnahmen konnten von 2012 bis 2016 541 000 KWh an Energie eingespart werden.

Die Stadtkasse entlastet hat auch, dass Leuchten, die auf Flächen der beiden großen Wohnungsunternehmen stehen, aber von der Stadt betrieben wurden, den Wohnungsunternehmen übergeben wurden. So wurden 2015 300 Laternen vom städtischen Netz getrennt. Sie werden nun von der städtischen Gebäudewirtschaft unterhalten, die die Kosten wiederum auf die Mieter umlegt. „Die Kosten von weiteren 60 Lichtpunkten werden der Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft (EWG) in Rechnung gestellt“, heißt es im Haushalt der Stadt. Derzeit werden noch knapp 3000 Laternen von der Stadt betreut und unterhalten. Der Unterhaltungsaufwand pro Lichtpunkt beträgt rund 57 Euro.

2016 konnte die Stadt einen neuen Stromliefervertrag aushandeln, bei dem der reine Arbeitspreis um 21 Prozent gesenkt werden konnte. Dass der Strompreis aber unterm Strich fast gleich geblieben ist, liegt daran, dass die Umlagen für den Strompreis und andere Nebenkosten gestiegen sind.

Mit dem Maßnahmenpaket konnten die Ausgaben im vergangenen Jahr um rund 100 000 Euro gedrückt werden, 30 000 Euro mehr als ursprünglich geplant. Derzeit belaufen sich die Kosten für die Straßenbeleuchtung der Stadt auf fast 300 000 Euro.