Streit um Hallenzeiten in den Ferien

Strausberg (MOZ) Der Chef des Kreissportbundes Märkisch-Oderland, Dieter Schäfer, fordert einheitliche Regelungen für die Öffnung von Turnhallen in kommunaler und Trägerschaft des Kreises. Anlass ist, dass die neue Strausberger Schulsportmehrzweckhalle in den Ferien ab sofort geschlossen ist.

Bisher galt in Strausberg eine einheitliche Regelung für die Benutzung von Sportstätten in Trägerschaft der Stadt. In der entsprechenden Satzung für diese Einrichtungen ist geregelt, dass ihre Benutzung während der Schulferien zulässig ist. „Ausgenommen sind die Winterferien und ein Zeitraum von drei Wochen in den Sommerferien“, heißt es unter Paragraf 2. Zeit, die für Wartungs- und Renovierungsarbeiten benötigt wird. Dass die Hallen sonst in den Ferien geöffnet sind, soll auch weiter gelten, aber nur für fünf von sechs städtischen Turnhallen. Denn wie im Hauptausschuss bekannt wurde, wurden in den Mitbenutzungsverträgen für das Schuljahr 2018/19 für die neue Schulsportmehrzweckhalle in der Hegermühlenstraße die Feiertage sowie die Ferienzeiten von der Nutzung ausgeschlossen. Vereine, die die Halle bisher in den Ferien nutzten, müssen nun nach Alternativen schauen.

Die Entscheidung habe die Bürgermeisterin getroffen, teilte Stadtsprecherin Caroline Haitsch-Berg mit. „Hierbei handelt es sich um eine Ausnahmeregelung entgegen der Benutzungssatzung aus organisatorischen Gründen“, erklärte sie. Die Halle verfüge „über ein besonderes Maß an Technik, für deren Bedienung eine gesonderte Einweisung notwendig ist“. Die für die Halle zuständigen Hausmeister hätten eine Schulung erhalten und stünden den Vereinen beim Auf- und Abbau der sportlichen Anlagen zur Seite.

Das Problem an dieser Hausmeister-Regelung: Die Stadt hat nicht genug Personal, um auch die Ferienzeiten abzudecken, wie Bürgermeisterin Elke Stadeler im Hauptausschuss durchblicken ließ. „Dann müssen Sie die personellen Voraussetzungen schaffen“, entgegnete ihr Thomas Frenzel (grün, liberal, bürgernah). „In jeder Haushaltsdebatte wird darauf verwiesen, dass die Stadt zu viel Personal habe“, konterte Elke Stadeler. Für den Stadtverordnetenvorsitzenden Steffen Schuster (U.f.W.) ließ die neue Regelung nur einen Schluss zu: „Entweder wird die Verfahrensweise entsprechend der Satzung korrigiert oder die Satzung geändert.“

Dieter Schäfer, Chef des Kreissportbundes Märkisch-Oderland, ist verärgert über die Schließzeiten. Dass die Sommerferien für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten genutzt werden, ist okay. „Wir sehen aber nicht ein, dass die Sporthalle danach nicht mehr zur Verfügung gestellt werden soll.“ Schäfer, der gut 23 000 Mitglieder in 205 Vereinen vertritt, verweist auf das Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg. Darin steht: „Öffentliche und öffentlich geförderte Sportstätten stehen dem Schul- und Hochschulsport, den gemeinnützigen Sportvereinen und Sportverbänden für den Übungs- und Wettkampfbetrieb (...) zur Verfügung, soweit nicht Eigenbedarf besteht und die sächlichen und personellen Möglichkeiten des Trägers es zulassen.“ Darin, dass nicht genug Hausmeister zur Verfügung stünden, sieht er kein Problem. „Man könnte es wie in anderen Hallen regeln, die Schlüsselgewalt an Vereine übergeben und sie zur Ordnung verpflichten.“ Dies sei nicht möglich, sagt die Stadtsprecherin: In der Halle „besteht ein direkter Zugang zur schulischen Mensa, deren Mitbenutzung beim allgemeinen Vereinssport nicht Vertragsgegenstand ist“.

Hier könnte man doch eine Tür einbauen, sagt der Vereinsvorsitzende des SV Mühlenberg, Claus Kretzschmar. Der SVM ist einer der Vereine, der die Halle für sein Volleyballtraining regelmäßig nutzt und nun vor allem für die kalte Jahreszeit eine Alternative sucht. „Wir haben die alte Mühlenberghalle mehr als zehn Jahre in Eigenregie betrieben, warum sollte man uns nicht auch den Schlüssel für die neue Halle anvertrauen können?“, fragt er. Die pauschale Nichtnutzung ist für ihn unverständlich.

Dieter Schäfer fordert angesichts der Diskussion verbindliche Regelungen und feste Ferienöffnungszeiten für alle Hallen in kommunaler und kreislicher Trägerschaft. Hier gebe es noch zu viele Abweichler. Die teils vorherrschende Meinung, die Hallen seien nur für den Schulsport gedacht, seien eine Geringschätzung des Gesellschaftsfaktors Breitensport.