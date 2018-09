Wohin mit Frankfurts Stasi-Akten?

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Hat die Frankfurter Außenstelle der Stasiunterlagenbehörde eine Zukunft? Am Montag äußerte Archiv-Leiter Roland Jahn offen Zweifel an dem Standort. Zugleich kritisierte er die Stadt für ihre abwartende Haltung. Die Stimmen für einen Umzug nach Cottbus mehren sich.

Die Zahlen beeindrucken: 7700 Meter Akten, 1,7 Millionen Karteikarten und 1550 Säcke zerrissene Stasi-Dokumente aus den ehemaligen Bezirken Frankfurt und Cottbus lagern in der Frankfurter Außenstelle des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU). Die Unterlagen sind Teil des historischen Gedächtnisses der Region.

Doch die identitätsstiftende Institution und ihr Aktenschatz könnten Frankfurt bald verlassen. Hintergrund ist die geplante Überführung der Unterlagen in das Bundesarchiv. Bis Ende des Jahres muss Roland Jahn dem Bundestag ein Konzept vorlegen, wie es mit der Behörde und den elf Außenstellen weitergeht. Bei einem Fachgespräch zur Zukunft der Brandenburger Stasi-Akten am Montag im Potsdamer Landtag machte der Bundesbeauftragte zwar deutlich, dass er einen Brandenburger Standort zwar grundsätzlich befürworte. Doch wo, das ließ er offen. Er betonte: die Debatte dazu müsse vor allem in Brandenburg selbst geführt werden. Im Gespräch ist unter anderem auch ein Umzug auf das Gelände des Menschenrechtszentrums in Cottbus.

„Ich verstehe nicht, warum Frankfurt als Archiv-Standort nicht tragfähig gemacht werden kann?“, fragte Alena Karaschinski, die für die Frankfurter Bündnisgrünen an dem von der Landtagsfraktion ihrer Partei organisierten Gespräch teilnahm. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, betonte Jahn. Doch er war auch ehrlich: „Die Außenstelle hat keine günstige Lage, wenig Lesesaalnutzer und in der Stadt nicht die öffentliche Wahrnehmung. Das ist die Realität.“

Natürlich habe sich seine Behörde angeschaut, ob es etwa im Umfeld der Gedenkstätte für die Opfer politischer Gewaltherrschaft die Chance gebe, ein Gebäude zu nutzen. Doch „da gibt es im Moment nichts, was sich aufdrängt“. Bund, Land und Kommunen müssten gemeinsam eine tragfähige Idee entwickeln, so Jahn. „Wenn Frankfurt auf uns zukommt, sind wir immer offen. Bloß: Bis jetzt lag nichts auf dem Tisch“. Er brauche Argumente, um den Bundestag von Investitionen zu überzeugen.

Mit guten Argumenten warteten am Montag die Vertreter aus Cottbus auf. Darunter Dieter Dombrowski, CDU-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Vereins Menschenrechtszentrum Cottbus. Er sprach sich dafür aus, mit dem Archivstandort an einen Ort der Repression und des Widerstands zu gehen. In Cottbus „gab es das größte Stasigefängnis und, soweit mir bekannt, auch die größte IM-Dichte“. Darüber hinaus sei die Stadt Cottbus bereits dabei, das Gedenkstättenareal weiterzuentwickeln, berichtete er. Zugleich warb er aber auch für eine Zusammenarbeit beider Städte. Unter anderem hält er einen Cottbuser Archiv-Standort mit ergänzender, kleiner Außenstelle ohne Aktenbestand in Frankfurt für denkbar.

„Wir fühlen uns ein bisschen von der Diskussion überrumpelt“, bekannte der Frankfurter Stadtentwicklungsdezernent Jörg Gleisenstein (Grüne). Natürlich sei die Stadt daran interessiert, die Archiv-Außenstelle zu erhalten. Doch ihm sei noch unklar „was wir als Stadt konzeptionell leisten sollen“.

Auch Konrad Tschäpe von der Gedenkstätte Opfer politischer Gewaltherrschaft in der Collegienstraße warb nachdrücklich für den Verbleib der Stasi-Akten. Der Wissenschaftler verwies auf die vielen Netzwerke der Außenstelle mit anderen Institutionen in Frankfurt. Und ebenso auf die Nähe zu Polen. Tschäpe: „Ich plädiere dafür, den Standort an der deutsch-polnischen Grenze stark zu machen, um auch international Aufmerksamkeit für die Arbeit der Stasiunterlagenbehörde zu wecken.“