Schwochow warnt vor Kostenfalle

Holger Rudolph

Rheinsberg Mit mehreren Vorschlägen zur Verkehrsberuhigung in Rheinsberg will der Ortsbeirat die Realisierungschancen erhöhen. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) befürchtet allerdings neue Probleme.

Nachdem der Bauausschuss vorige Woche einstimmig dem Konzept der Initiative „Wir – Bürger von Rheinsberg“ zu Einbahnstraßen, Tempo-30-Zone und Forderung nach einer weiträumigen Umgehungsstraße zugestimmt hatte, ging es diesmal darum, dass der Ortsbeirat etwas empfiehlt.

Ortsvorsteher Sven Alisch (SPD) schlug für den Brief an das Potsdamer Infrastrukturministerium nach seiner Ansicht wichtige Veränderungen vor, von denen die meisten mit Zustimmung der Initiative einstimmig beschlossen wurden. So wird das Land nun aufgefordert, zum Ausbau der Mühlenstraße unverzüglich ein Programm zu erarbeiten, das mit dem Landesbetrieb Straßenwesen abzustimmen ist, um es dann Rheinsbergs politischen Gremien zur Entscheidung vorzulegen.

Konkreten Anweisungscharakter erhält nun die Forderung nach einer später zwingend zu bauenden großen Umgehungsstraße. Eine „unverzügliche Änderung des Flächennutzungsplanes durch eine neue Trassenführung einer Umgehungsstraße nach verkehrsplanerischer Untersuchung und Vorlage eines städtebaulichen Konzepts unter Einbeziehung aller vier Zufahrtsstraßen zur Stadt“ soll das Land durchziehen.

Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) war am Montagabend nicht dabei. Am Dienstag bezweifelte er beim wöchentlichen Pressegespräch, dass es sinnvoll ist, das Land zu Untersuchung und Konzept zu verpflichten: „Da hat Herr Alisch die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Wenn wir das fordern, dann muss die Stadt das auch alles zahlen. Dieses Geld haben wir nicht.“ Schwochow hofft nun, dass sich der Hauptausschuss am kommenden Montag am Beschluss des Bauausschusses orientiert. Bauamtsleiter Daniel Hauke pflichtete ihm bei.