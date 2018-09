Eine klare Ansage

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurts OB René Wilke will straffällige Syrer ausweisen. 20 Fälle lässt er prüfen. Hintergrund sind Messer-Attacken von gewalttätigen Flüchtlingen auf Gäste eines Clubs. Ob sich Wilkes Ansage umsetzen lässt, steht auf einem anderen Blatt. Gerichte setzen hohe Hürden. Der Rathauschef will jedoch vor allem ein Zeichen setzen; gedeckt durch die Genfer Flüchtlingskonvention.

Abschiebungsgegner beunruhigt der Vorstoß eines Linken-Oberbürgermeisters. Im Wahlkampf vertrat er andere Positionen. Im Amt scheint er jedoch zu neuen Einsichten gelangt zu sein. Im Gegensatz zu Meinungsführern der Linken und Grünen erwarten die Bürger der Stadt Frankfurt, dass ihr OB nicht die Augen vor Problemen verschließt. Das setzt Wilke unter einen anderen Zugzwang als Mandatsträger von Parteien.

Auch OB Boris Palmer von den Grünen in Tübingen hat immer wieder die deutsche Flüchtlingspolitik kritisiert. Und sorgte damit in seiner Partei für viel Streit. Wilke verschafft mit seiner Erfahrung in Frankfurt nun auch einem tatsächlichen Problem deutschlandweit Gehör. Seine klare Ansage: Man muss die Flüchtlingspolitik im Dialog zwischen Idealismus und Problemlösung vor Ort gestalten.