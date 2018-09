Linker Großversuch mit kleinen Chancen

Berlin (NBR) Was für ein Tamtam um „Aufstehen“. Seit Wochen arbeiteten die Initiatoren auf den Tag hin, an dem die neue politische Kraft ins Leben gerufen werden sollte. Und nun? Ein paar Schriftsteller, ein paar verdiente Unterhaltungskünstler und einige schon fast vergessene Politiker haben sich von Sahra Wagenknecht, Oskar Lafontaine für die linke Sammlungsbewegung gewinnen lassen. Ach ja. 100 000 Menschen sind „Mitglied der Bewegung“. Das bedeutet: Sie haben ihre Internetadresse hinterlassen. Und doch ist „Aufstehen“ schon jetzt mehr.

Programmatisch stellen die Sammelbewegten das Soziale in den Mittelpunkt. Dass die zugrundeliegende Verelendungsbeschreibung mit der deutschen Wirklichkeit nur bedingt zu tun hat, ist zweitrangig. Entscheidend sind die Ängste der Menschen. Die Demokratie erneuern und dem globalen Kapitalismus Zügel anlegen zu wollen, ist natürlich maßlos. Und doch die richtige Idee. Im besten Fall wird die Bewegung Räume für Diskussionen schaffen. Im Internet und außerhalb desselben, über Parteigrenzen und sonstige Schranken hinweg. Dass es dafür einen gesellschaftlichen Bedarf gibt, ist offensichtlich. Und auch die Analyse, dass dieser Bedarf zunehmend von Kräften gedeckt wird, deren Spektrum von nationalkonservativ bis nationalsozialistisch reicht. Dem etwas von links entgegenzustellen ist sinnvoll und notwendig.

Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass „Aufstehen“ an den zahlreichen Widersprüchen der Bewegung zugrunde geht. Das fängt bei den Galionsfiguren Wagenknecht und Lafontaine an. Niemand hat in der jüngeren Vergangenheit so inbrünstig und unduldsam auf Grüne und auf Sozialdemokraten eingedroschen, wie die beiden Linkspolitiker. Schwer zu sagen, woher nun plötzlich die Integrationskraft kommen soll. Vieles ist noch zu klären. Etwa wie die Sammlungsbewegung künftig die Migrations-Debatte tatsächlich führen will. Oder wie lange es durchzuhalten ist, neben den Parteien zu agieren, ohne sich gegen sie zu stellen. Wobei es auch von SPD, Grünen und Linken abhängt, ob sie die Chance nutzen, die „Aufstehen“ ihnen bietet: wieder mit Menschen auf Tuchfühlung zu kommen, die sich von ihnen abgewandt haben. Diese Chance ist nicht riesig. Aber sie besteht.