Damit der Job gesund ist

Berlin (NBR) Wer Spaß an seinem Job hat, wird seltener krank. So wirklich überraschen ist diese Erkenntnis des AOK-Fehlzeitenreports zwar nicht. Bemerkenswert allerdings ist schon, wie eindeutig die Prioritäten der Beschäftigten bei der Beurteilung des eigenen Arbeitsplatzes verteilt sind. Fast alle Deutschen wünschen sich ein gutes Arbeitsklima, nette Kollegen, Wertschätzung durch den Chef. Und das ist ihnen viel wichtiger als Geld. Dies war so nicht unbedingt zu erwarten. Deutlich sind auch die Zahlen, wo das Arbeitsumfeld nicht stimmt: Wer sich im Unternehmen unwohl fühlt, ist doppelt so lange krank wie ein zufriedener Mitarbeiter.

Was lehrt uns das? In Zeiten des Fachkräftemangels muss man die eigenen Mitarbeiter pflegen. Und hat zudem mit gutem Arbeitsklima, positivem Image, Vereinbarkeit von Familie und Beruf bessere Chancen, freie Stellen zu besetzen. Das aber ist längst noch nicht bei jedem Vorgesetzten angekommen.

Aber natürlich hängt Freude am Job nicht nur vom Chef ab. Wer als Beschäftigter meint, permanent Arbeitskollegen madig machen zu müssen, der sorgt nicht nur für Frust bei einzelnen. Der untergräbt generell das Betriebsklima. Und gefährdet damit sogar die eigene Gesundheit.