Schmaler Grad zwischen den Welten

Bad Freienwalde Ziemlich eng ging es im Bürgerbüro der SPD-Landtagsabgeordneten Jutta Lieske in Bad Freienwalde zu. Etwa 30 Gäste hatten sich eingefunden, um gemeinsam die neue Ausstellung „Mittendrin am Rand“ zu eröffnen.

Portraitfotografien rücken zwei Dutzend Bad Freienwalder, deren Schicksal sonst im Verborgenen liegt, ins Licht. Abgebildet sind Besucher einer Tagesstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen in Alttornow. Der Fotograf Michael Anker aus Althüttendorf hatte die Menschen dort kennengelernt und porträtiert. Die Tagesstätte gibt es seit dem 2 November 2009 in Bad Freuienwalde.

„Höher, schneller, weiter... das Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland kennt derzeit nur eine Richtung. Um das Räderwerk des Kapitals am Laufen zu halten, braucht es ständig neuen Schmierstoff. Menschen die geschmeidig genug sind, sich im Labyrinth der Zahnräder zu bewegen. Sie sind Treibstoff und Schmiermittel zugleich. Wer hier versagt, wer zwischen die Zähne des Molochs gerät, den spuckt das System gebrochen wieder aus. Es kann jeden treffen: Burnout, Depressionen, Nervenzusammenbruch oder Alkohol- und Drogenprobleme. Psychische Erkrankungen sind weiter verbreitet, als allgemein angenommen wird“, begründete der Fotograf sein Interesse an dem Thema. „Unsere Gesellschaft kennt bestimmte Normen. Wir halten uns für normal, wenn wir problemlos funktionieren. Taucht man tiefer in die Materie ein, weil man, wie ich, Zugang zu den Betroffenen bekommt oder erkrankt selbst, merkt man schnell, wie schmal der Grad zwischen beiden Welten ist“, führte Michael Anker weiter aus.

Hochachtung habe er vor den Betreuerinnen bekommen. Sie seien es, die versuchen, den Draht zwischen ihren Klienten und der Alltagsrealität der Gesellschaft herzustellen. Dabei gingen sie oft an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Deshalb würden sie mit in dieser Reihe hängen.

Die Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Drei Sterne Betreuungs-GmbH, Cordula Lillge, sowie die Betreuerinnen Ilona Fiebig und Valentina Weber konnten sich auf den schwarz-weiß Fotos wiedererkennen. In ihrer Einrichtung entstanden die Fotos.

Jutta Lieske lobte ihr soziales Engagement und betonte, dass die Gesellschaft ohne die vielen Mitarbeiterinnen in den sozialen Berufen nicht funktionieren könne.

Bis Anfang November sind die Fotografien zu den Bürozeiten im SPD-Bürgerbüro, Königstraße 31, zu sehen.