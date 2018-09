Geschenk an Finows Schachspieler

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Endlich ist der Spieltisch offiziell übergeben worden, der bereits seit Ende vorigen Jahres im Park neben der Grundschule Finow steht und rege genutzt wird. Das etwa 3000 Euro teure Gerät konnte von den 30 000 Euro angeschafft werden, die auf Antrag der CDU-Fraktion im Eberswalder Stadtparlament in den Doppelhaushalt 2017/2018 eingestellt worden waren, um zwei Finower Jubiläen zu würdigen: 90 Jahre Stadtteil und 100 Jahre Wasserturm. Von dem Geld sind überdies Sitzbänke und Papierkörbe entlang der Biesenthaler Straße und am Wasserturm sowie eine Infotafel für den Festplatz am Schwanenteich aufgestellt worden, die sich für Aushänge aller Art anbietet. Überdies wurde der Außenbereich des Wasserturms durch den Bauhof der Stadt Eberswalde neu gestaltet.

Der Tisch, der unter einer Schatten spendenden Akazie platziert wurde, ermöglicht zwei Spiele: Schach und Mensch ärgere nicht. Vorausgesetzt, die benötigten Spielfiguren werden mitgebracht. „Wir wollten den Jubiläumszuschuss für kleinteilige Maßnahmen verwenden, von denen die Finower wirklich etwas haben“, sagte der Stadtverordnete Dietmar Ortel, der sich für die CDU-Fraktion federführend um die Investitionen in die Infrastruktur des Stadtteiles gekümmert hatte, bei der Übergabe, die mit einem spannenden Schachspiel eröffnet wurde. Die weißen Figuren hat Clark Wirthwein (8) aus Finow bewegt, der in seiner Altersklasse amtierender Landesmeister ist. Vor den schwarzen Figuren saß Dietmar Ortel, der sich als gelegentlicher Schachspieler bezeichnete. Die Partie endete nach fast 30 Minuten mit einem Remis, auf das sich beide Kontrahenten einigten, nachdem sie jeweils nur noch ihren König und ein paar Bauern übrig behalten hatten.

„Das war ja Blitzschach“, sagte der amtierende Landesmeister danach. Er ist Spiele gewohnt, die vier bis fünf Stunden dauern. Clark Wirthwein gehört zu den 25 Mitgliedern der erst Ende April nach 20 Jahren Pause wiedergegründeten Abteilung Schach des SV Stahl Finow, von denen acht in Eberswalde wohnen. „Unsere Spieler sind 8 bis 18 Jahre alt“, sagte Mandy Barna, die die Abteilung leitet. Für die Einweihung des Spieltisches hatten die Schachtalente ihre wöchentliche Übungseinheit, die sonst montags von 14.30 bis 18 Uhr im Freizeitschiff im Brandenburgischen Viertel absolviert wird, ins Freie verlegt. Von der CDU-Fraktion bekamen sie zur Feier des Tages noch eine Holzkiste mit Figuren geschenkt, die etwa 150 Euro gekostet hat.

Dass die offizielle Übergabe des Tisches mit erheblicher Verzögerung erfolgte, erklärte Dietmar Ortel so: „Erst war es zu kalt, dann zu heiß. Doch jetzt ist bestes Schachspiel-Wetter.“(sk)