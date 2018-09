Die neue Lust am Mauern und Abschotten

Uwe Stiehler

Frankfurt (Oder) Seltsames geschieht mit der Welt. Es fühlt sich gerade an, als würde sich die Vergangenheit auflösen und mit ihr all die warnenden Erfahrungen der letzten Jahrzehnte.

Ein Beispiel: Einst schwappte aus der Bundesrepublik sehr zu Recht eine Menge Kritik über die Mauer und ins Ländchen DDR. Wegen all der Unfreiheit, der Stasi und der vielen unangenehmen Begleiterscheinungen des real existierenden Sozialismus. Inzwischen drängeln sich die wichtigsten Firmen der Bundesrepublik danach, mit den Kommunisten in China Geschäfte zu machen. Daimler-Benz war sogar bereit, wegen eines als Werbebotschaft benützten Sprüchleins des Dalai Lama sich von China behandeln zu lassen wie ein Genosse, der was bei seiner Partei wieder auszubügeln hat. Nach dem Vorbild kommunistischer Kaderparteien übte sich der Autobauer in Selbstkritik und bat das chinesische Volk um Entschuldigung. Das sind ja zig Millionen potenzielle Kunden. Anderseits wäre in Stuttgart 1989 niemand auf die Idee gekommen, sich wegen eines gemeinen Trabi-Witzes oder eines ungeschickt eingestreuten Bibel-Zitats beim Staatsrat der DDR oder bei allen Bürgern dieses Landes zu entschuldigen. So ändert sich die Wahrnehmung.

Das betrifft die Presse nicht minder. Früher galt sie im Westen als Wahrer der Freiheit, heute behauptet der Führer der freien Welt, die gleichen Zeitungen, die ehedem die Menschenrechte und die Würde – die „Bild“ hier mal ausgenommen – verteidigten, würden nur Fake News verbreiten. Was hätte Karl Eduard von Schnitzler dazu gesagt, dass ihm der amerikanische Präsident plötzlich nach dem Munde redet?

Und hätte Trump die Pläne für seine Mauer aus dem Schublade gezogen, wenn die in Berlin noch gestanden hätte? Waren es nicht stets amerikanischen Präsidenten gewesen – Kennedy, Reagan –, die publikumswirksam den Abriss dieser blödsinnigen Grenzanlagen gefordert haben? Nun will Trump selber den Beton anrühren. Jahrzehnte kämpften Menschen in Ost und West dagegen an, dass die Welt in Blöcke zerrissen ist. Dann gelingt das Kunststück, die Grenzanlagen in Europa werden abgerissen. Großer Jubel. Nun: Rückfall.

Untersucht hat ihn der britische Journalist und Außenpolitikexperte Tim Marshall. Über die neue Lust am Mauerbau hat er ein Buch geschrieben, das gerade auf Deutsch erschienen ist. „Abschottung. Die neue Macht der Mauern“ heißt es. Abschottung, das könnte zum Unwort dieser Epoche des neuen Misstrauens werden. Marshall hat beobachtet, wie sie auf allen Kontinenten immer mehr Freunde gewinnt. Er schreibt zum Beispiel über den „Wall der Schande und des Schweigens“, der sich etwa 2700 Kilometer durch die Westsahara zieht und mit dem Marokko seine „Südlichen Provinzen“ vom Gebiet des Volkes der Sahraui trennt. Unter anderem mit dem längsten zusammenhängenden Minenfeld der Welt, Soldaten und Horchposten. Wer weiß hier schon, dass es dort so eine gewaltige Tötungsmaschine gibt? Und wer weiß hier, dass das von Daimler geschätzte China auch „große eiserne Mauern“ baut, um seine ethnischen Konflikte in den Griff zu bekommen? Dabei können wir aus unserer Geschichte berichten, dass die Konflikte ohne hochgerüstete Grenze weniger bedrohlich sind als die mit. Als die hiesige Mauer noch stand, waren die Deutschen hüben und drüben nicht weit von einem Atomkrieg entfernt. Schon vergessen?