Abseits der Metropolen

Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Das Stück „Unter W@sser“ feiert am Donnerstag Vorpremiere und am Freitag Premiere im Theater am Rand in Zollbrücke. Über das Anliegen der Inszenierung und die Arbeit als Regisseurin sprachmit Rebekka David.

Frau David, welche Geschichte erzählen Sie mit dem neuen Stück im Theater am Rand?

Wir erzählen die Geschichte eines Mädchens, das durch einen Zufall Zugang zum Intranet der Schule bekommt und damit Zugriff auf Informationen, die jedem jenseits des Lehrerzimmers sonst verschlossen bleiben. Sie erhält Einsicht in die Lösungen der nächsten Prüfung, in die Notentabellen aller Lernenden, sie kann den Briefkopf der Schule kopieren – doch was soll sie mit dieser plötzlich gewonnenen Macht anstellen? Sie gründet ein Forum, lädt die gesamte Schule ein und macht sich selbst zur modernen Superheldin, die alle Wünsche erfüllen kann. Was anfängt als ein kleines Abenteuer, das niemandem schadet, artet bald aus und zieht alle in den Bann. Wer Teil des Forums ist, spürt seine Auswirkungen, die nicht immer ohne Gewalt ausgehen, sei es physischer oder psychischer Art.

Was hat Sie als Regisseurin an der Geschichte von Andréanne Joubert und Jean-Francois Guilbaut gereizt?

Sie untersucht ein Thema, das sehr aktuell und für mich besonders in kleineren Städten von Interesse ist. Was bedeutet die Existenz des Internets und einer global vernetzten Welt für den Identifikationsprozess junger Menschen? Welchen Einfluss nimmt die digitale auf die analoge Welt und was ist daran problematisch, diese beiden Realitäten als getrennte Entitäten zu betrachten? Außerdem untersuchen wir, inwiefern die Errungenschaften des Internets, für die es einst hoch gepriesen wurde, wie die Demokratisierung und die Möglichkeit, sich unkomplizierter zu vernetzen und so gemeinsam handeln zu können, heute noch tatsächlich genutzt werden. Natürlich geht es dabei auch immer um die Kehrseite, um Shitstorms und Mobbing.

Mit welchen Mitteln setzen Sie sie um?

Wir übersetzen diese ständige Wechselwirkung von digitaler und analoger Welt, indem auf der Bühne eine Begegnung von Schauspielern und Technik passiert. Zum einen werden Video und Musik eine große Rolle spielen, zum anderen wird es für die Zuschauer die Möglichkeit geben, via Smartphone am Geschehen teilzuhaben und aktiv mitzuwirken. Ganz im Sinne eines demokratischen Prozesses ohne Hierarchien hat jeder eine Stimme, um zu entscheiden, wie es auf der Bühne weitergeht. Damit kann auch immer entschieden werden, worauf der eigene Fokus gelenkt und wie das Stück erlebt werden soll. Zum anderen arbeiten wir mit Beschleunigung und Reizüberflutung und der Tatsache, dass heute immer seltener Menschen in einer Situation nur an einem Ort sind, sondern häufig per Telefon oder Internet vielleicht gerade auch an einem Ort am anderen Ende des Globus.

Welchen Zuschauerkreis wollen Sie ansprechen?

Angesprochen werden sollen damit natürlich besonders junge Menschen, mit denen wir im Stück ins Gespräch kommen wollen, sowie nicht mehr ganz so junge Menschen, die schließlich in keiner Blase außerhalb der digitalen Welt leben.

Seit wann laufen die Proben zu „Unter W@sser“?

Wir haben bereits im Juni angefangen zu proben und sind nun nach einer Sommerpause zurückgekehrt.

Wo sehen Sie Ihre Herausforderung als Regisseurin?

Eine Herausforderung ist zum einen, bei sich selbst anzufangen und ganz ernsthaft zu fragen, wie das Internet das eigene Leben beeinflusst, ohne sofort zu denken: „Das böse, böse Internet ist schuld daran, dass wir alle nur noch in sozialen Netzwerken unterwegs sind, nur auf Äußerlichkeiten achten und kein konzentriertes Gespräch mehr führen können.“ Dieses Vorurteil ist sehr weit verbreitet, aber das möchte ich einfach nicht glauben. Ich denke, wir haben immer eine Wahl. Und damit stellt sich die Frage, wie oft man selbst das Internet nutzt, um sich tatsächlich zu vernetzen und gemeinsam zu handeln oder wie häufig es dann doch nur um die Promotion der neuesten Inszenierung oder der eigenen Person geht.

Sind auch die Örtlichkeiten eine Herausforderung?

An einem Ort wie Zollbrücke ein Theaterstück über das Internet zu machen, während man selbst ein paar Runden um das Feld drehen muss, bis man Netz findet, ist herausfordernd. Aber das ist ja auch das besondere daran. Selbst, wenn ich kein Netz habe, bin ich nicht losgelöst vom Internet.