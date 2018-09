Oscar-nominierter Film im Programm

fos

Bernau Das für alle Besucher offene 27. Brandenburgische Kinderfilmfest wird am Freitag in Bernau eröffnet. Es steht in diesem Jahr unter dem Titel „Wo es mir gefällt“. Ein Höhepunkt des Festivals in Bernau ist die Vorführung des preisgekrönten und Oscar-nominierten Animationsfilms „Mein Leben als Zucchini“ von Claude Barras. Erstmals wurde der zum Festival-Programm gehörende Jugendfilm von einer Jury aus Bernauer und Wandlitzer Schülern ausgewählt. Sie entschieden sich für „Offline – Das Leben ist kein Bonuslevel“ von Florian Schnell.

Das Festival dauert bis zum14. September. In dieser Zeit werden in der Stadthalle, im Klub am Steintor sowie im Külzpark in rund 25 Veranstaltungen neun Filme gezeigt. Der Veranstalter ist das Landesinstitut für Schule und Medien, das vom Bernauer Kulturamt, der Jugendkoordinatorin dem OSZ I und Kinder- und Jugendeinrichtungen unterstützt wird. Das Kinderfilmfest tourt anschließend durch Brandenburg und zeigt sein Programm in insgesamt 17 verschiedenen Orten, darunter auch Wandlitz, Werneuchen und Biesenthal.

„Mein Leben als Zucchini“, ein Film über Heimkinder, wird nicht überall zu sehen sein. In Bernau läuft dieser Film über Heimkinder und den hoffnungsvollen Neuanfang des Jungen Icare aber nicht nur im regulären Programm für Schulklassen, sondern auch am kommenden Mittwoch um18 Uhr als „Besonderer Filmabend“ in der Stadthalle. Der Trickfilm werde von Erwachsenen mitunter skeptisch gesehen, da er deren Sehgewohnheiten durchbreche, erläutert Sabine Oswald-Göritz vom Bernauer Kulturamt. Es dominieren ausgesprochen starke Fraben und große Köpfe. Als die Juroren der Schülerjury den Film außerhalb der Wertung gesehen hatten, seien sie von ihm überzeugt gewesen. Das Filmgespräch nach der Vorführung am kommenden Mittwoch wird Radio-Eins-Moderatorin Marion Brasch moderieren. Als Gast wird auch die 14-jährige Synchronsprecherin Louis Fuchs erwartet.

Auf dem Festival-Programm stehen außerdem die Filme „Seht mal’, sagt der kleine Bär“ von Alexandra Schatz, „Der Mond und ich“ von Nancy Biniadaki, „Little Wolf“ von An Vrombaut, „Die drei Räuber“ von Hayo Freitag, „Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch“ von Anna van der Heide, „Der Indianer“, von Ineke Houtman“, „Königin von Niendorf“ von Joya Thome und „Amelie rennt“ von Tobias Wie-mann. (fos)

Das Programm – die Filme werden mehrmals gezeigt – ist unter www.bernau.de (Tourismus, Veranstaltungen, Veranstaltungshöhepunkte) zu finden. Der Eintritt pro Film kostet 1,50 Euro, für den Besonderen Filmabend 2,50 Euro (ermäßigt 1,50 Euro), Open-Air vier Euro (ermäßigt drei Euro).