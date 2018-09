Kidsclub sucht Erzieher

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Der vom Kinderring Neuhardenberg betriebene Hort „Kidsclub“ im kommunaltouristischen Zentrum Golzow hat Personalprobleme. Durch Erkrankung, Wegzug und Kündigung sind bis zu acht verschiedene Erzieher für die 49 Kinder im Haus.

Die Gerüchteküche brodelt. Von der Schließung bis zum Trägerwechsel reichen die Vermutungen. Gerhard Tenner vom Vorstand des Kinderrings hat indes kein Problem, die Situation so darzustellen, wie sie sich derzeit bietet. Durch längere Erkrankung einer Erzieherin und zwei Kündigungen habe man große Probleme, den Regelhortbetrieb, der offiziell von 11.30 Uhr bis 17 Uhr läuft, abzusichern. Mit bis zu acht Mitarbeitern, von denen sechs die erforderliche Qualifikation haben, werde das jedoch bewerkstelligt.

„Dass die Kinder und Eltern es nicht gut finden, wenn sie sich an immer wieder andere Personen gewöhnen müssen, ist doch ganz klar und natürlich“, sagt Tenner. Aber eine andere Möglichkeit gebe es vorerst nicht. Man habe es in den Ferien sogar geschafft, die Ferienspiele abzusichern, ob wohl der Betreuungsaufwand dabei etwa doppelt so hoch war wie in der Schulzeit. Hinzu kam der Umstand, dass viele Kinder nicht so in die Einrichtung kamen, wie ursprünglich angemeldet. Das habe die Personalplanung zusätzlich erschwert.

„Wir halten die Eltern über die Situation auf dem Laufenden. Am 17. September gibt es dazu um 18.30 Uhr im Kidsclub eine Elternversammlung“, so Tenner. Die Personalsituation führe dazu, dass Mitarbeiter, die eigentlich ganz andere Aufgaben zu erfüllen hätten, im Hort Golzow mitarbeiten. Dazu gehören auch Vereinsvorsitzende Mandy Diede, die eigentlich Schulsozialbeiterin in Neuhardenberg ist, oder Projektkoordinatorin Kathrin Tenner und Jugendkoordinator Andrej Gorecki, der für den Schulbereich Manschnow zuständig ist. „Wir werden den Eltern mitteilen, wie es in den kommenden Wochen weitergeht. Die erkrankte Kollegin kommt wieder zum Einsatz, wird aber zunächst verkürzt arbeiten“, erklärt Tenner. Viel hänge davon ab, ob der Kinderring die Stelle des Hortleiters zeitnah besetzen kann. Die Ausschreibung sei bereits vor einiger Zeit erfolgt. Aufgrund der Kinderzahl von 49 Grundschülern bei 58 Plätzen sind drei Stellen als pädagogisch notwendiges Personal vorzuhalten. Davon ist die Leiterstelle tatsächlich unbesetzt. Hinzu kommen aber auch einige Unterstützungskräfte, die noch nicht die Qualifikation haben. „Wer sich um die Stelle bewerben möchte, wird herzlich gebeten, sich bei uns zu melden“, sagt Gerhard Tenner.

Ein noch ungelöstes Problem ist die Fortsetzung des Frühhort-Angebotes von 6 Uhr (auf Wunsch sogar noch früher) bis zu Schulbeginn. „Möglicherweise müssen wir dieses Angebot auf eine Frühbeschäftigung reduzieren. Frühhort bedeutet eine inhaltliche Arbeit mit den Kindern, die bei einer Frühbeschäftigung so nicht unbedingt gegeben sein muss. Wir sind ja eine reine Horteinrichtung ohne Kita-Betrieb“, betont das Vorstandsmitglied. Auf den Prüfstand würden auch andere Betreuungsleistungen kommen, die nicht zum Hortbetrieb gehören.

Erstaunt zeigte sich Gerhard Tenner, dass die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung über die Hort-Situation gesprochen haben, ohne beim Vereinsvorstand nachzufragen. Golzows Bürgermeister Frank Schütz betonte, dass die Gemeinde an einem zuverlässigen Hortangebot für die Kinder interessiert sei. „Eine Lösung der aktuellen Probleme steht ganz oben auf unserer Prioritätenliste“, sagt Schütz. Bei der Suche nach Lösungen werden alle Möglichkeiten in Betracht gezogen, um den Kindern eine bestmögliche Schulhortbetreuung in Golzow zukommen zu lassen.