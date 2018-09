Mandy Oys

Meseberg (MOZ) Zwischen Gransee und Meseberg brannten am Dienstagabend 100 Quadratmeter Böschung. Das bestätigten Leitstelle und Polizeiinspektion am Abend. Um 19.50 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. In dem Gebiet habe es bereits mehrfach gebrannt, an derselben Stelle innerhalb weniger Wochen zum zweiten Mal.