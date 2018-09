Ausgleich fällt zwei Sekunden vor Spielschluss

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Nach einer ganzen Saison ohne einen Punktgewinn, holten die Handballer des 1. SV Eberswalde im Spiel beim SSV Falkensee nach dem 23:23-Unentschieden im ersten Saisonspiel den ersten Zähler in der Verbandsliga Nord.

„Der Punkt gleich zu Saisonbeginn war schon sehr wichtig. So eine Saison wie die letzte geht bei keinem spurlos vorüber“, plauderte Michael Wolff vom SVE-Trainerteam aus dem Nähkästchen. Nach einer Operation ist er noch nicht gänzlich fit, so dass der Spielertrainer beim Saisonauftakt seinen Schützlingen allesamt den Vorzug geben musste. Aber im Laufe der Saison will er per Siebenmeter schon noch das eine oder andere Tor erzielen. Das ist auch bitter nötig, denn in Falkensee vergaben die Eberswalder gleich drei Strafwürfe. „Wären die rein gegangen und hätten wir dazu noch die vergebenen drei oder vier schnellen Konter zu Toren machen können, das Spiel hätte zu unseren Gunsten ausgehen können“, berichtete Wolff.

Nach einem nervösen Beginn nahmen die Eberswalder die Zügel in die Hand. Bis zu einem recht eindrucksvollen 11:5 zogen sie bis zur 18 Minute davon. Da nahmen die Gastgeber ihre erste Auszeit. Auffällig war danach, dass Falkensee härter zur Sache gingen. Einige Eberswalder berichten sogar von unfairen Attacken, die jedoch ungeahndet blieben. Aber die dann nur knappe 11:9-Führung zur Halbzeit, nach dem Sechs-Tore-Vorsprung, haben sich die Eberswalder selbst zuzuschreiben. Fast eine Viertelstunde lang keinen Treffer erzielt, da muss man sich über einen erstarkten Gegner nicht wundern.

In der Pause ermunterte das Eberswalder Trainergespann ihre Schützlinge, sich nicht von der harten Gangart der Gastgeber beeindrucken zu lassen, stattdessen selbst mit erlaubten Körpereinsatz zur Sache zu gehen.

Sicher kein leichtes Unterfangen für die meist noch sehr jungen Spieler, die den Gastgeber teils auch körperlich unterlegen waren. Doch die Eberswalder nahmen nach dem Wechsel den Kampf an und zeigten in der Anfangsphase eine kampfstarke Leistung. In Unterzahl brachte Robin Wielsch die Gäste 14:11 in Front, doch Falkensee kämpfte sich heran.

Dann war auch wieder Moritz Assmann einsatzbereit, der sich mit einer geklebten Platzwunde aus der ersten Halbzeit herumschleppen und vorsichtiger agieren musste. Auch legte die Defensive der Gastgeber nun einen besonderen Augenmerk auf ihn.

Dafür sprangen gerade die Wielsch-Brüder beim Tore erzielen in die Bresche. Robin mit Würfen aus der zweiten Reihe und Tim von der Außenbahn. Trotzdem konnten die Eberswalder es nicht verhindern, dass sich Falkensee bis zu einem 23:20 in der 57. Minute absetzen konnte.

Was folgte, war eine irre Aufholjagd der Eberswalder Mannschaft. Während Tim Wielsch den SVE mit zwei Treffern auf 22:23 heranbrachte, ließ die Defensive der Gäste keinen Treffer mehr zu. Zwei Sekunden vor der Schlusssirene schraubte sich wieder Tim Wielsch hoch unter knallte das Leder zum Ausgleich ins Netz.

„Ich denke, wir haben einen Punkt gewonnen und nicht einen Punkt verloren, wenn man die Situation kurz vor Ende der Begegnung sieht. Aber wie sich das Team zum Schluss noch gegen die Niederlage aufgebäumt hat, das war schon aller Ehren wert“, lobte Michael Wolff seine Mannschaft.