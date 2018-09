In der Prignitz für Schwedter Sport geworben

Gerhard Bowitzky

Am 25 (MOZ) 18 Kanuten des Schwedter Vereins Wassersport PCK haben sich aktiv an der Gestaltung des Brandenburg-Tages 2018 in der Prignitz beteiligt. Unterstützt wurde die Initiative „Kanuverband trifft Brandenburg-Tag“. Da sich die Rennsportler zeitgleich bei den Deutschen Meisterschaften befanden und die Kanuwanderer die traditionelle Polderfahrt für den DKV ausrichteten, übernahmen die Polospieler sowie die Abteilung Behindertensport diese Aufgabe in Wittenberge.

In unmittelbarer Nähe zur großen Radio-Bühne nahmen alle Beteiligten am großen Defilee entlang des Hafens teil. Danach demonstrierten die Polospieler den Zuschauern ihr interessantes, anspruchsvolles, aber immer noch recht unbekanntes Spiel in den Spezial-Kajaks. Dabei kamen auch erstmalig Nachwuchsspieler des Vereins zum Einsatz, die ihre ersten Erfahrungen sammeln konnten.

Die „special olympics“-Kanuten stellten ihre Teilnehmer zu den Weltspielen in Abu Dhabi vor. Der zweifache Sieger der Weltspiele von Los Angeles, Sebastian Girke, trat in seinem Kajak „von Basti für Basti“ (Olympiasieger Brendel für Girke) gegen die Rennsportler aus Wittenberge an und siegte im Sprint über 100 m gegen alle Bootsklassen des Gastgebers. Die „Specials“ demonstrierten dann das Formationsfahren im Kajak-Einer in paralleler Richtung auf einer Höhe und des Paddeln in Reihe und in Kiellinie. Entsprechend des Projektes „Inklusion im Sport – Schwedter Kanuten sind dabei“ wurde versucht, wiederum auf das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung aufmerksam zu machen.

Der Landes-Kanuverband bedankte sich ganz herzlich für den gelungenen Einsatz der Sportler aus der Oderestadt. (gbo)