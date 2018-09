Unzählige übersprungene Hindernisse

Die Kreis-Champions 2018 in der Kategorie Springreiten: Sophie Kühndel, Phillip Hoffmann (beide PSV Pinnow) sowie Jenna-Marie Benzin und Emilia Kreuzfeldt (beide RFV Steindamm Storkow/von links) setzten sich in den vier ausgeschriebenen Leistungsklassen mit der höchsten Gesamtpunktzahl durch. © Foto: Carola Voigt

Carola Voigt

Pinnow (MOZ) Mit dem Verlauf des 8. Nationalpark-Springturniers, das erneut am Wochenende des Deutsch-Polnischen Erntefestes stattfand, war Cheforganisator Werner Bogs überaus zufrieden – 297 Starts gab es insgesamt –, und dann gingen auch noch zwei Uckermark-Meistertitel an den PSV Pinnow. Insgesamt waren an zwei Tagen 14 Prüfungen ausgeschrieben.

Beim Turnier im Pinnower Parcours ging es um die Vergabe der Uckermark-Meister-Schärpen für Springreiter in vier Leistungsklassen (LK). In der LK 6 freute sich Sophie Kühndel vom PSV Pinnow über den Gesamtsieg. Sie erreichte in zwei Wertungsspringen 248 Punkte. LK-5-Siegerin wurde Emilia Kreuzfeldt vom RFV Steindamm Storkow mit 250 Punkten, Gewinnerin der LK 4 war Jenna-Marie Benzin (245 Punkte) ebenfalls vom RFV Steindamm aus dem Templiner Ortsteil. In der höchsten Leistungsklasse (1-3) gewann Phillip Hoffmann vom PSV Pinnow mit 248 Zählern.

Auf der absoluten Erfolgswelle an beiden Turniertagen befand sich jedoch Martin Kühl vom RSV Polzow (Mecklenburg-Vorpommern), der von den 14 ausgeschriebenen Prüfungen – zwei davon waren den Nachwuchsreitern vorbehalten – nicht weniger als sieben für sich entschied und zudem zweimal noch die Silberschleife bekam. Er hatte in vielen Fällen mit mehreren Pferden aussichtsreiche Eisen im Feuer. Erfolgreich war er viermal auf Lavistol, je zweimal auf Just a Boy und Lysann sowie auf Legolas.

Uckermärkische Reiter heimsten zehn Podestplätze ein, aber eben keinen einzigen ersten Rang. Silberschleifen erkämpften sich Sophie Kühndel (Pinnow) in der Stilspringprüfung mit Stechen Klasse A* mit 26 Be-­werbern, Rene Hackbarth (KRSC Holzendorf) in der Springprüfung Klasse M* mit 15 Reiter-Pferd-Paaren sowie Vivien Urbicht (RV Haussee Klockow) im Stilspringwettbewerb mit 35 Teilnehmern. „Über die vielen Anmeldungen in diesem Nachwuchswettstreit, der auch am stärksten besetzt war, habe ich mich am meisten gefreut, ist er doch für die jungen Reiter eine gute Gelegenheit, den eigenen Leistungsstand mit anderen zu messen und das eigene Können zu präsentieren“, sagte Turnierleiter Werner Bogs.

Josy Fancis Mercedes Kohlheim von den Pferdefreunden Stendell errang in dieser Prüfung hinter Urbicht die Bronze-Schleife. Weitere dritte Plätze erkämpften Philipp Brandt (KRSC Holzendorf/Springprüfung Klasse M* mit Stechen), Kati Lekander (PSG Gut Angermünde/Springprüfung Klasse M* mit Siegerrunde), Angela Kühn (Passower Pferdefreunde/Stilspringprüfung Klasse A* mit Stechen), Phillip Hoffmann (PSV Pinnow/Springprüfung Klasse L), Catharina Hebrock (RSV Schönwerder/Punktespringprüfung Klasse L) und Rene Hackbarth (KRSC Holzendorf/Springprüfung Klasse M* mit Siegerrunde).

Werner Bogs betonte noch, dass solch eine Großveranstaltung ohne die vielen Unterstützer und fleißigen Helfer gar nicht möglich wäre. Deshalb bedankte er sich während der Siegerehrung bei allen Beteiligten.

Das für den 9. September geplante 3. Nationalpark-Fahrturnier für Kutschen in Pinnow fällt aus, teilte Bogs dann noch mit. Eine Gelegenheit gibt es aber in diesem Jahr noch für Kutschenfahrer: Am 22./23. September lädt der Pferdehof Ruhnau bei Potzlow zu zwei Fahrertagen auf Geländestrecken ein.

Bei den Nachwuchsreitern werden am 15. September die Besten ermittelt. Der Reitclub „Perle der Uckermark“ Schwedt richtet das Finale auf seinem noch relativ neuen Gelände in der Waldsportanlage (früheres Waldbad-Areal) nach insgesamt fünf Reitertagen aus. Die Ergebnisse eines Reitertags sowie die Finalresultate sind Grundlage der Bewertung. Die Besten werden vom Kreisreiterverband mit einem besonderen Fördertraining in einem Camp in Passow belohnt (13./14. Oktober).

In Schwedt sind insgesamt zwölf Dressur- und Spring-Wettbewerbe ausgeschrieben. Neben Kindern und Jugendlichen können auch Erwachsene die Chance zum sportlichen Vergleich nutzen. Beginn ist am 15. September um 9 Uhr. Neben einem Führzügelwettbewerb gibt es dann Vergleiche im Schritt-Trab, Schritt-Trab-Galopp, Dressur Klasse E (für Junioren, für volljährige Reiter), Dressur Klasse A, Caprilli-Test (Junioren, volljährige Reiter), Springreiten, Mini-Stilspringen (Höhe maximal 60 cm), Stilspringen (80 cm) und einen Springwettbewerb (95 cm).

Am Ende werden die Besten durch den Kreisreiterverband geehrt. Der RC „Perle der Uckermark“ kündigt den Besuchern auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm an.