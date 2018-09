Erinnerungen an das Husarenstück

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) „Die Fußballjahre bei der BSG Halbleiterwerk haben mein Leben geprägt“, sagt Axel Zain. Und nicht nur seins. Das war bei einem Jubiläumstreffen allgegenwärtig. Vor 40 Jahren war den BSG-Fußballern aus Frankfurt erstmals der Aufstieg von der Bezirksliga in die DDR-Liga gelungen.

Es dauerte an dem Abend im Vereinshaus des SV Preußen nicht lange, da wanderten Fotos, Zeitungsartikel und Erinnerungskarten von Hand zu Hand, wurde gestaunt, gelacht, kamen Erinnerungen wieder hoch – vor allem an das Husarenstück, als den Fußballern der BSG Halbleiterwerk in der Saison 1977/78 der Aufstieg von der Bezirksliga in die DDR-Liga, der zweithöchsten Spielklasse, gelungen war. Aus Frankfurt spielte nur der FC Vorwärts in der Oberliga noch höher.

„Wir wollten schon 1977 aufsteigen, da hat das Mannschaftsgefüge noch nicht gestimmt. Wir haben analysiert und Positionen umgestaltet. Das hat den Erfolg gebracht“, blickt Trainer Klaus Gade, heute 75 Jahre alt, zurück. Mit dem 6. Platz in der ersten Saison und Platz 5 1979/80 legten sie einen Durchmarsch hin. Nach dem Abstieg nach Liga-Jahr 3 gelang in der Saison 1982/83 noch einmal der Sprung in die DDR-Liga. „Wir hatten als Meister der Südstaffel zweimal Motor Eberswalde als Meister der Nordstaffel im Bezirk besiegt, auswärts mit 4:1 und 5:0 zu Hause “, hat Gade das Ergebnis sofort parat.

Sich gegen renommierte Betriebssportgemeinschaften auch aus Schwedt, Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde behauptet zu haben, macht die Männer immer noch stolz. „Wir waren eine ganz verschworene Gemeinschaft“, betont Gade immer wieder, auch wenn er Kapitän Jürgen Brosin und Torkanone Dieter Turobin (im ersten Jahr mit 17 Treffern zweitbester Schütze der Liga/Staffel B) kurz hervorhebt. „Und wir haben den Aufstieg mit nur sechzehn Mann geschafft. Es kamen im ersten und zweiten Jahr nur wenige Spieler dazu, unter anderem vom FC Vorwärts, die uns wertvolle Stützen waren.“ Was dem Trainer in Erinnerung geblieben ist: „Wir haben als graue Maus für eine große Überraschung bei den etablierten Mannschaften gesorgt. Im zweiten Jahr war plötzlich Achtung zu spüren. Da hieß es nicht mehr: Die hauen wir mal weg“.

Die Mannschaft kam nicht umhin, mit dem Aufstieg in die zweithöchste Liga das Trainingspensum zu erhöhen. Jürgen Brosin, 1975 von Vorwärts zur BSG gekommen und bald mit Kapitänsbinde im Mittelfeld eingesetzt, sagt: „Wir waren gegenüber anderen Mannschaften hintendran, weil wir nicht so oft von der Arbeit im Halbleiterwerk und den anderen Betrieben freigestellt wurden. Anderswo wurde zweimal am Tag trainiert, das hat man vor allem in der Athletik gemerkt. Wir haben von zwei- auf bis zu viermal in der Woche erhöht.“

Nach dem Umzug vom Hartplatz an der Beeskower Straße wurde seit 1975 auf dem neu errichteten Fritz-Lesch-Sportplatz an der Straße im Sande trainiert. An die Wirkungsstätte hat Detlef Henoch besondere Erinnerungen. „Ich hatte gerade meinen Meister in Elektrotechnik im Halbleiterwerk gemacht. Mein Meisterstück war der gesamte Elektrobereich im Vereinshaus, in dem wir heute sitzen“, erzählt er. Der fast 70-Jährige hatte das Treffen organisiert, nachdem sich die Mannschaft schon einmal – 2011 zum 33. Jahrestag – getroffen hatte.

Henoch hatte alle Ehemaligen eingeladen: Fußballer, Mannschaftsbetreuer, Trainer, selbst den Busfahrer. Gekommen waren 24 Männer, nur zwei sagten ab, weil sie im Urlaub waren, Peter Richter ist bereits verstorben. Dem Organisator sah man die Zufriedenheit an: „Wenn man in die Runde schaut und alle lächeln, da geht einem das Herz auf.“ Henoch hat es in zehn Jahren bei der ersten Männermannschaft der BSG Halbleiterwerk genau wie nur noch Uwe Lier und Harald Jurchen auf über 300 Punkt- und Pokalspiele gebracht. 1979 trat er wegen der Familie kürzer.

Als links Außen eingesetzt, war Henoch mit knapp 30 Jahren der älteste Spieler. Als Jungspund kam zu Beginn der ersten DDR-Liga-Saison Axel Zain für den Sturm dazu, 18-jährig aus dem Nachwuchsbereich. „Das war für mich ein Traum. Die Jahre haben mein Leben geprägt. Ich kam als junger Mann in eine erfahrene Mannschaft: Die Kameradschaft, die Fairness und Loyalität haben mich sehr beeindruckt. Dass ich heute hier bin, ist auch mein Dank an alle, die mich gefördert haben. Ich wollte unbedingt kommen“. Zain hatte bis zur Wende bei der BSG gespielt, die später in den SV Preußen bzw. Union Frankfurt aufging. Während andere noch bis zu den Alt-Senioren Ü 50 weiter Fußball spielten, zog er 1997 wegen des Jobs aus Frankfurt weg. Heute lebt er in Aschaffenburg – und trainiert C-Junioren, die in der Bezirksoberliga, der höchsten Liga im bayerischen Jugendbereich, spielen. „So schließt sich der Kreis. Jetzt vermittele ich das, was ich gelernt habe, auch Disziplin und Zusammengehörigkeitsgefühl. Das nehmen alle dankbar an“, staunt der 58-Jährige, der auch als Schiedsrichter im Einsatz ist, doch ein wenig und ist zugleich stolz.

Was die Mannschaft einst zusammenhielt, war nicht nur der Sport, sondern auch die gemeinsamen Feiern mit den Frauen – und das gemeinsame Singen auf den Rückfahrten von Auswärtsspielen. Busfahrer Werner Lukaschewski, der auch den BSG-Nachwuchs in seiner Freizeit zu Spielen fuhr, hatte die Männer immer dazu aufgefordert. Was gesungen wurde, da hüllt sich der 81-Jährige in Schweigen. Aber die alten Lieder wurden auch beim Treffen wieder lauthals geträllert.

Gekommen waren: von der Aufstiegself Peter Minack, Uwe Müller, Jürgen Brosin, Uwe Lier, Harald Schliebe, Uwe Pfeifer, Detlef Henoch, Dieter Turobin, Rainer Schöfisch, Frank Zimmermann, Uwe Schumann, Ekkehard Hoppe, Harald Jurchen, Bernd Groß und Klaus Gade (Trainer), als weitere Spieler Axel Zain, Frank Böttcher, Bernd Steinmetz, Wolfgang Sykora, Ralf Wilken und Norbert Kloschinski sowie Mannschaftsleiter Peter Folgmann, Betreuer Peter Bruck, Busfahrer Werner Lukaschewski und Platzwart Peter Weiß