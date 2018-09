Wenn der Indianerjunge spielt

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Panketal. Reime einstudieren, Purzelbaum schlagen oder einen Kreis von einer Reihe zu unterscheiden – das lernen die Mädchen und Jungen in der Kita Pankekinder. Sogenannte Grundfertigkeiten stehen dabei im Zentrum der Betrachtung durch Kita-Leiter Hagen Bonn. Der 50-Jährige hat dafür ein Programm entwickelt.

Das steht sowohl den Erziehern in ihrer täglichen Arbeit zur Verfügung als auch für die Weiterbildung von Kollegen, vor allem Quereinsteigern. Drei sind durch die Ausbildung, auch in der Kita Pankekinder, bereits zu Erziehern geworden. Zahnarzthelfer waren darunter, auch Hotelfachleute. „Diese Ausbildung erfolgt nach einem Bildungsplan und wird auf hohem Niveau in den kommunalen Kitas in Panketal absolviert“, weiß der 50-Jährige. Die Frauen und Männer arbeiten in der Praxis und gehen parallel zur Schule, um in drei Jahren zu vollwertigen Erziehern zu werden. Quereinsteiger sollten einen Beruf erlernt haben und drei Jahre Erfahrung aufweisen, um sich für die Erzieher-Ausbildung zu eignen. „Sie verdienen bereits Geld bei uns und setzen sich noch einmal auf die Schulbank“, sagt Bonn, der gute Erfahrungen damit gemacht hat.

Doch den gebürtigen Thüringer, der in seiner Einrichtung 24 Erzieher, fünf technische Angestellte und 164 Kinder zählt, treibt noch mehr um. „Vor 30 Jahren gehörten Grundfertigkeiten zum Standard. Das müssen wir wiederbeleben“, schätzt der erfahrene Sozialfachwirt und Erzieher ein. So beobachtet der Leiter der größten Panketaler Einrichtung, dass S-Fehler beim Reden zunehmen. „Die Kaumuskulatur wird nicht richtig ausgebildet, weil zu weich gegessen wird“, hat er beobachtet. Überhaupt haben viele Kinder Defizite in der Beweglichkeit, weil zu viel vor der Glotze oder am PC gesessen und gespielt wird.

Mit weiteren Kooperationspartnern wie Logopäden, Heilpädagogen und Entspannungstherapeuten setzt Bonn daher auf Mindeststandards und die Ausprägung der Grundfertigkeiten über die Entwicklungsabschnitte hinweg. Allein auf die Toilette zu gehen, Hände zu waschen, zu essen und zu trinken, Bewegungsabläufe wie bei einer Rolle zu bewältigen und Begriffe kennenzulernen, damit würden die Pankekinder Kompetenzen für ihr Leben mitbringen, die vieles erleichterten.

In bestimmten Grundkursen, die sich mit Raumkörpern, Takt und Rhythmus oder der Taxonomie, dem Bilden sprachlicher Einheiten, befassen, werden die Kinder spielerisch und mit viel Spaß auf das Leben vorbereitet. Gern geht Hagen Bonn zum Beispiel mit den Kindern spazieren. Mindestens zehn Bäume kennt jedes der Mädchen und Jungen seiner Gruppe, sagt der Kita-Leiter. Dabei komme es darauf an, Bildung geschickt zu verpacken. Eine Robinie kennen die Kinder, weil schon der Indianerjunge Yakari damit gespielt und seinen Bogen daraus gefertigt hat. Der Baum kommt aus den Appalachen – und das wissen die Kinder. So merken sie sich, was spannend klingt. Dass die Robinie zu den Laubbäumen gehört, wissen die Mädchen und Jungen dann auch – und haben somit schon eine Einheit gebildet.

„Es geht hier nicht um Bespaßung“, sagt Bonn, „sondern darum, die Entwicklung der Kinder entsprechend ihres Alters sinnvoll zu fördern.“ Hilfreich dabei sind Puppen, wie Shaun, das Schaf, das im Büro des Kita-Leiters wohnt.