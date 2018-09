Angriff mit Fleischklopfer und Paketmesser

Sonja Jenning

.. (MOZ) Narben zeichnen das Gesicht des 37-jähigen Schlossers. Eine führt etwa fünf Zentimeter von der linken Wange schräg über seinen Mund, die andere 20 Zentimeter von der linken Halsseite in Richtung Nacken. Die dritte und längste ist unter seiner Kleidung verborgen. Sie zeugen von den Ereignissen, die sich am 1. April in Eisenhüttenstadt abspielten. Laut Anklageschrift ist der 37-Jährige Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden. Über die Umstände hört das Schöffengericht um den Vorsitzenden Richter Peter Wolff im Frankfurter Amtsgericht zwei verschiedene Versionen.

Der gemeinsame Nenner ist die körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 37-Jährigen und dem gleichaltrigen Angeklagten vor dessen Haustür. Dabei soll der Beschuldigte, der seitdem in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Cottbus sitzt, seinem Kontrahenten zunächst mit einem Fleischklopfer drei Mal gegen den Kopf geschlagen und später mehrfach mit einem Paketmesser auf ihn eingestochen haben. Die Schnittwunden, vor allem die am Hals, waren so tief, dass nur die schnelle notärztliche Versorgung den Geschädigten vor dem Verbluten rettete, so Oberstaatsanwalt Ulrich Scherding.

Dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommen würde, war offensichtlich beiden Männern klar. Doch während der Geschädigte zugibt, aus diesem Grund Fahrradhandschuhe getragen zu haben, streitet der Angeklagte ab, sich bewaffnet zu haben. Mit dem Fleischklopfer wollte er seinen ihm körperlich überlegenden Gegner lediglich abschrecken, sagt er. Und das Paketmesser sei ihm während des Kampfes zufällig aus der Hosentasche gefallen. „Ich habe danach gegriffen, um seine Schläge abzuwehren.“ Wer den ersten Schlag geführt hat, ist strittig. Beide erklären, sich lediglich gewehrt zu haben. Sie geben aber zu, mehrere Flaschen Bier getrunken und Cannabis geraucht zu haben.

Doch worum ging es bei der Auseinandersetzung überhaupt? Eine wesentliche Rolle spielte die Freundin des Angeklagten, die jedoch erst zum Fortsetzungstermin als Zeugin geladen ist. Sie hatte mehrere Nächte bei dem Geschädigten verbracht. Der sagt vor Gericht, dass sie Angst vor dem Angeklagten hatte, der sie in der Vergangenheit wiederholt geschlagen habe und von dem sie sich trennen wollte. Der Beschuldigte bestreitet das: „Sie war launisch und gewalttätig.“ Wegen einer bipolaren Störung habe sie eine Therapie begonnen, später aber abgebrochen. „Sie hat mich bei anderen schlecht gemacht“, darum habe der Geschädigte „einen Hass auf mich“ gehabt. Der wiederum sagt, dass die Frau am 1. April ihren Hund aus der Wohnung des Angeklagten holen wollte. Am Vormittag hätten sich beide erst SMS geschrieben und später telefoniert, bis der Tonfall immer aggressiver wurde. „Du fette, hässliche Schlampe. Ich bringe dich um“, soll der Angeklagte geschrieben habe. Daraufhin wollte der Geschädigte die Frau nicht allein gehen lassen.

Die Hauptverhandlung wird in diesem Monat fortgesetzt. Es sind weitere Zeugen geladen, unter ihnen die Freundin des Angeklagten sowie Rechtsmediziner Dr. Harald Voß.