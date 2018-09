Klimmeks Mostmobil bringt frischen Saft

Susan Hasse

Finowfurt/Angermünde (MOZ) Die Mosterei Klimmek startet in dieser Erntesaison mit einem eigenen Mostmobil durch. Direkt vor Ort wird aus den Gartenäpfeln binnen weniger Minuten frischer Direktsaft zum Mitnehmen. Immer donnerstags macht das Mostmobil auch bei Real in Finowfurt Halt.

Ein besseres Jahr hätte sich Rico Klimmek für den Start des mobilen Saftmobils nicht aussuchen können: Die Bäume quellen derzeit förmlich über vor Obst. „Eine historisch große Ernte“, konstatiert auch Heinz Klimmek. So viel Obst gab es lange nicht. Klimmek muss es wissen, denn er betreibt seit fast 40 Jahren eine Mosterei. Künftig kann das Familienunternehmen Obst direkt vor Ort zu Saft verarbeiten. Klimmek fährt mit dem Mostmobil im September nach Finowfurt, Bad Freienwalde, Schwedt und Templin. Der frische Direktsaft wird in 3 Liter Stehbeutel oder 5 Liter Boxen vor Ort abgefüllt und kann direkt mitgenommen werden. „Es ist ein Erlebnis für die ganze Familie“, verspricht Klimmek. Viele Kunden würden das Obst zusammen mit den Enkeln ernten, um es dann zur Saftpresse zu bringen“, erzählt Klimmek. Seine mobile Saftpresse der Markte Sreml sei „der Mercedes unter den Saftpressen“, erklärt Klimmek. Seit Jahren beschäftige es sich mit den Anlagen und habe nun in das aus seiner Sicht technologisch Beste investiert. 700 Kilogramm kann die Anlage in einer Stunde verarbeiten. Binnen 20 Minuten wird aus zwei Zentnern Äpfeln frischer Saft, erklärt Klimmek. Die Ausbeute ist dabei enorm: je nach Saftgehalt der Äpfel können aus 50 kg schon mal 50 Liter Saft werden.

Das Obst wird in der Anlage gleich zweimal gewaschen, bevor es zu Maische verarbeitet wird, erklärt Jungunternehmer Klimmek. Eine Mühle zerkleinert das Obst und aus der Maische wird schließlich unter hohem Druck der Direktsaft gepresst. Anschließend wird der Saft auf 82 Grad erhitzt und so haltbar gemacht. Abgefüllt in Stehbeutel oder Kartons sei er mindestens ein Jahr haltbar. Es können Äpfel, Birnen und Quitten verarbeitet werden. Klimmek empfiehlt eine Mischung aus Apfel und Birne. Die Süße der Birne und die Säure vom Apfel ergeben den perfekten Saft, wie er findet.

Grundsätzlich seien die meisten September-Äpfel zum Mosten geeignet. Lediglich von Frühäpfeln rät er ab: Sie seien zu mehlig und ihnen fehle die nötige Säure. Hört man Klimmek zu, der seit Kindesbeinen im Familienbetrieb mitarbeitet, begreift man schnell, dass ein guter Saft durchaus vergleichbar ist mit einem guten Wein. So wie Winzer einen guten Tropfen im Weinkeller komponieren, geht es auch bei Klimmek um das perfekte Verhältnis von Aroma, Säure und Fruchtzucker.

Für Klimmek und sein Team wartet in den kommenden Wochen viel Arbeit: Neben dem mobilen Mostmobil gibt es auch im Stammbetrieb in Angermünde viel zu tun. Das Prinzip der Lohnmosterei ist denkbar einfach: Obstbauern bringen ihre Früchte zur Mosterei und bekommen die Säfte zum vergünstigten Preis. Auch Familie Genth aus Angermünde ist seit Jahrzehnten Stammkunde bei Klimmek. „Es wäre doch schade, das Obst wegzuwerfen“, so Richard Genth. Die Idee, ihr eigenes Obst direkt zu pressen, finden sie toll. „Wir fangen gleich an zu sammeln“, so Genth.

Die regionale Mosterei in Sternfelde, das zu Angermünde gehört, gibt es bereits seit 1983. Heinz Klimmek hat sie gegründet. Zu DDR-Zeiten kam es zu langen Warteschlangen beim Ankauf, jeder wollte sein Obst zu Geld machen. Mittlerweile sind die Ankaufspreise für das Obst zwar geringer, aber Klimmek hat sich im Laufe der Jahrzehnte zur festen Anlaufstelle für viele Obstbauern der Region etabliert.

„Derzeit gibt es einen starken Trend zu regionalen Produkten“, so Rico Klimmek, der seit Juni den Familienbetrieb übernommen hat. Die Menschen wollen wissen, woher die Lebensmittel kommen. Was liege da näher, als bei der Produktion des eigenen Saftes direkt dabei zu sein?

Klimmeks Mostmobil kommt immer donnerstags ab 12 Uhr zum Real-Markt nach Finowfurt - ohne Voranmeldung. Freitags und samstags wird in Angermünde mit Voranmeldung frisch gepresst. Mindestmenge 50 kg Infos unter www.mosterei-klimmek.de