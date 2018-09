Ausdauersport für die Hände

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Am zweiten Wettkampftag des „Erkner Triathlon“ findet am Sonnabend ab 10 Uhr der erste „Strick-Triathlon“ des Frauenkunstvereins „Kunst für uns“ statt. „Wir wollen das große sportliche Event bereichern und Erkner von seiner bestrickenden Seite zeigen“, sagt die Vereinsvorsitzende Beate Kirscht. Beim Um-die-Wette-Stricken kann jeder mitmachen, der Spaß am Stricken hat.

Ebenfalls findet ein Textilkunstmarkt mit Ständen im Garten des Gerhart-Haupmann-Museums statt. Für den Textilkunstmarkt gibt es keine Anmeldeformalität. „Wer kommt, ist da“, sagt Beate Kirscht. Einzige Bedingung ist, dass die Angebote etwas mit textilen Techniken oder Künsten zu tun haben sollten. Alte Strickwerkzeuge, Anleitungen und Webrahmen fallen auch darunter. Schon einige Nachfragen und auch Teilnahmezusagen gebe es. „Schön, wenn es mehr werden“, findet Beate Kirscht.

Die Vereinsfrauen kümmern sich um den Kuchenbasar und die kleinen Wettkämpfe rund um Wolle für Kinder. Es wird auch wieder witzige Strickobjekte geben. Der Kunstverein würde sich über weitere „Strickaktivistinnen“ freuen, die mit ihren Ideen die Stadt bereichern. „Gern auch ganz geheim“, sagt der Verein.

Auch eine Kindergruppe der Löcknitz-Grundschule nimmt wieder teil. Alle Mädchen und Jungen können dort mitmachen, die sich für das alte Handwerk der Strickerei interessieren.

Unterstützt wird der „Strick-Triathlon“ vom Seniorenwohnpark in der Gerhart-Hauptmann-Straße und vom Museum. Es werden Tische und Bänke zur Verfügung gestellt, Kuchen für den Basar gesponsert. Die Heim-Bewohner haben bereits gestrickt. (jhh)