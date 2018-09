Rauenerin setzt auf Farbenpracht

Cornelia Link-Adam

Petersdorf bei Briesen In der Landgalerie wird am Sonntag eine neue Ausstellung eröffnet. „Vom Vergänglichen und Unvergänglichen“ nennt Kerstin Ahlheim aus Rauen ihre Schau, bei der sie Malerei und Holzkunst präsentiert.

Viele kennen die gebürtige Fürstenwalderin seit 1995 als Yoga-Lehrerin sowie Bioenergie- und Kunsttherapeutin. Viele Themen des Entspannungssports finden sich auch in ihren Bildern wieder. Gemalt hat die Autodidaktin schon als Kind, sich bei etlichen Künstlern weitergebildet. Angekommen sei sie nun in der freien Malerei. In ihrer Arbeit setzt sich Laila, wie sie sich mit Künstlernamen nennt, mit philosophischen und spirituellen Themen auseinander. Zeigen will sie das Leuchten der Welt. Malerei ist für sie Ausdruck ihrer Bewusstseinsentwicklung. Themen wie Liebe, Freude und Transformation sind in ihren farbenfrohen Bildern zu finden, aber auch Ureinwohner. „Der Amazonas hat mich immer fasziniert, ich war mehrfach dort.“

Nach Ausstellungen in kleinerer Form in Storkow und Fürstenwalde zeigt Laila erstmals 23 große Bilder im Blauen Salon und im Vorraum der Landgalerie von Karl Witzleben. Hinzu kommen bunt gestaltete Hölzer. Die Vernissage findet am Sonntag, 14 Uhr, statt und wird vom Bad Saarower Saxophonisten Matthias Cersovsky umrahmt. Zu sehen ist die Schau bis 7. Oktober.

Im Rahmen von NaturKultur ist die Landgalerie am Sonntag bereits ab 12 Uhr mit buntem Programm geöffnet. Die Übersicht der Angebote der Odervorländer Veranstaltungsreihe lesen Sie am Freitag in der MOZ.(co)