Grüne üben Kritik an Abschiebe-Vorstoß

Frauke Adesiyan, MOZ

Frankfurt (Oder) Eine kritische Einschätzung zum Plan von Oberbürgermeister René Wilke, syrische Verdächtige ausweisen zu lassen, gibt Grünen-Sprecherin Alena Karaschinski. Die Grünen hatten die Kandidatur von René Wilke aktiv unterstützt; im Wahlkampf hatte dieser eine sogenannte Doppelbestrafung von ausländischen Straftätern kategorisch abgelehnt. „Unsere Gesellschaft musste schon immer mit Wiederholungstätern umgehen. Das sind keine neuen Realitäten, auch wenn die aufgeheizte Stimmung etwas anderes suggeriert“, heißt es in der Mitteilung von Alena Karaschinski.

Sie wundere sich, dass in der aktuellen Situation so viel auf ein Verwaltungsverfahren gesetzt wird, dessen Start, Ausgang und Umsetzung vollkommen ungewiss seien. Die Ankündigung Wilkes könne eine Wiederholungstat der Einzelnen nicht verhindern. Alena Karaschinski betont: „Es gilt jetzt, den Rechtsstaat und das Vertrauen in den Rechtsstaat zu stärken und darauf zu setzen, dass Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz schnell, professionell und umsichtig ihre Arbeit tun.“

Die Grünen-Sprecherin macht Defizite beim schnellen und energischen Agieren der Sicherheitsbehörden aus. Das liege auch an der jahrelangen Unterbesetzung von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten. „Ich finde es deplatziert, dass ausgerechnet Innenminister Schröter, der die chronische Unterbesetzung unserer Polizeidirektion Ost mit zu verantworten hat, unserem Oberbürgermeister Beratung für das heute wenig relevante Ausweisungsverfahren anbietet“, spitzt Alena Karaschinski zu. Sie fordert den Oberbürgermeister und den Innenminister auf, die versprochenen Sozialarbeiter-Stellen schnell zu besetzen.

Auch die Reaktion des AfD-Stadtverbandes auf den Ausweisungs-Vorstoß von Wilke fällt kritisch aus. „Dieser Linke-OB ist ein Opportunist“, schreibt Wilko Möller. Er erinnert daran, dass René Wilke beim Wahlforum der MOZ im Februar betont hatte, dass er kriminelle Ausländer nicht abschieben will. „Jetzt behauptet Herr Wilke, dass er für Ausweisungen von kriminellen Ausländern ist“, empört sich Möller. Er hält die Linke und die SPD für „über 1240 Flüchtlinge in Frankfurt (Oder) verantwortlich“. Mit dieser Zahl sei die kritische Masse überschritten. „Ab einer bestimmten Anzahl werden Flüchtlinge zu einem Problem“, führt Möller aus. Für diese Probleme sei Wilke mit verantwortlich. „Erst Probleme schaffen, dann Lösungen anbieten und sich als toller Typ darstellen“, schimpft der Stadtverordnete Möller über Oberbürgermeister Wilke. (yan)