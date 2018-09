Kritischer Umgang mit Handys und Tablet

Susan Hasse

Lichterfelde (MOZ) Ab wann sollte ein Kind ein Handy haben? Wie lange darf ein 9-Jähriger am Tablet verbringen? Sind Ballerspiele schädlich? Vor diesen Fragen stehen wohl alle Eltern heutzutage. Antworten zum Umgang mit den modernen Medien wollte das Projekt Mediengalaxie der Grundschule Lichterfelde bieten. Sowohl Kinder als auch Lehrer und Eltern haben beim Projekttag mitgemacht und viel Neues gelernt.

Bereits zum zweiten Mal war Metaversa zum Medientag nach Lichterfelde angereist. Finanziert wurde das Projekt mit Mitteln des Landkreis Barnim und der Gemeinde Schorfheide. Die Medienexperten von Metaversa haben in der Schule verschiedene Stationen für die Schüler der 4. bis 6. Klassen aufgebaut. Die einzelnen Gruppen beschäftigen sich mit Datensicherheit, Cyber-Mobbing, virtuellen Welten oder Mediengeschichte. Ab 16 Uhr wurden den Eltern schließlich die Ergebnisse präsentiert und die anderen Projekte begutachtet und ausprobiert.

„Wir wollen die kritische Haltung zu den modernen Medien fördern, ohne dabei die Chancen aus dem Blick zu verlieren“, erklärt Martin Riemer von Metaversa. Riemer zeigt sich erfreut, dass in Lichterfelde auch sämtliche Eltern bei der Präsentation der Ergebnisse dabei sind. Wenn sich die Eltern für die Lebenswelten ihrer Kinder interessieren, sei es ein gutes Zeichen, freut er sich. So zeigte beispielsweise die elfjährige Stela ihrer Mutter Steffi Beese, wie man mit einer App komponieren kann. Peter hat sich mit seinem Sohn Niklas erklären lassen, wie der Computer besser geschützt werden kann. Andere Gruppe haben einen kleinen Trickfilm mit Knetfiguren animiert, einen Werbespot am Computer gedreht oder ein Rätsel mit QR-Codes erstellt. „Die Kinder sind unglaublich technikaffin“, beobachtet Riemer. Ohne Scheu probieren sie gern Neues aus. Bereits ab der 5. Klasse hätten die meisten ein eigenes Smartphone. Der richtige Umgang mit diesem muss allerdings erst gelernt werden, weiß Kerstin Butenhoff. Sie berät als Mediencoach Eltern zu allen Fragen der Medienkompetenz. Es zeige sich, dass gerade in Sachen Datensicherheit viele Eltern recht unbedarft seien. Und dabei sei es unerlässlich, seine Daten zu schützen. Kinder sollten in sozialen Netzwerken niemals Persönliches preisgeben oder mit fremden Personen in Kontakt treten, rät sie. Eltern müssen stets einen wachen Blick auf das virtuelle Leben ihrer Kinder haben, so Butenhoff.

Für die Lichterfelder Grundschüler war das Projekt ein voller Erfolg. Geht es nach dem Willen der Organisatoren, soll es auch im kommenden Jahr wiederholt werden. Da sich die Technik weiterhin rasant entwickelt, gebe es genügend Lern- und Gesprächsbedarf.(sha)