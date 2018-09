Supermans Elektro-Harley mit Pedalen

Josefin Roggenbuck

Hennigsdorf (MOZ) Dem Wirtschaftsfaktor Fahrrad widmet sich eine Serie dieser Zeitung. Wie radfahrerfreundlich ist Brandenburg? Und welche Innovationen in Sachen Rad gibt es hier? Ein Unternehmen aus Hennigsdorf verschmilzt zum Beispiel Fahrrad und Motorrad zu einem rasanten Zwitter.

Er nennt es Supermans Bike. Nahezu lautlos rauscht das Zweirad an einem vorbei. Die Kombination aus Fahrrad und Motorrad will Andreas Zurwehme groß rausbringen.

Der Unternehmer hat vor vier Jahren alle Rechte eines Berliner Manufakturbetriebes erworben. Dort wurde die elektrobetriebene Verschmelzung aus Fahrrad und Motorrad bereits einmal in Kleinserie produziert. Denen habe es damals nicht zum Überleben gereicht, sagt Zurwehme.

Seit einigen Monaten wird nun das Bike unter dem Name eRockit in Hennigsdorf weiter entwickelt und zusammengeschraubt. Im Gewerbegebiet hat der Unternehmer eine Halle angemietet. „Sie bietet Platz, in Zukunft kann auch erweitert werden“, sagt er und sieht seinem Mitarbeiter zu, wie der auf das Gefährt steigt. Eine kurze Testfahrt steht an. David Disch tritt in die Pedale, der Elektromotor springt an und ab geht es. In wenigen Sekunden kann er auf 80 Kilometer pro Stunde beschleunigen, gebremst wird wie beim Fahrrad mit der Hand. „eRockit ist das einzige Elektro-Motorrad mit Pedale“, erklärt Zurwehme. Es vereine Motorradtechnik mit Fahrradbedienung und Elektromobilität. Eine Technologie, die derzeit hoch im Kurs steht. Nahezu jede Woche sprießen neue Elektromobile wie Pilze aus der Erde. E-Roller, E-Autos, E-Bikes und jetzt eben diese Kombination. Es sei der gesellschaftliche Wille auf Elektroantriebe umzusteigen, sagt der 57-Jährige. Seine Zielgruppe ist zwischen 35 und 50 Jahren alt, hauptsächlich männlich und technikaffin. Viele von denen hätten mal ein Motorrad besessen, wollten aber keine dieser Brummikisten mehr fahren. Und sie benötigen das entsprechende Kleingeld. Um die 12000 Euro soll das eRockit kosten. Für den Straßenbetrieb ist es zugelassen. Ein Motorradführerschein bis 125 Kubikmeter ist genauso wie ein Helm Pflicht.

Inmitten der angemieteten Halle steht das Fahrzeug. Es wird daran herumgeschraubt, viel Arbeit erledigt das zehnköpfige Team aber auch am Computer. 14 Baustellen haben sie noch am Modell 2019. Das soll, wie der Name bereits verrät, im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Es ist ein naked bike – ein Motorrad ohne Teil- oder Vollverkleidung. Das macht bei Höchstgeschwindigkeiten von 80 km/h noch Sinn, erklärt Zurwehme. Sonst bräuchte man andere Felgen und Reifen. „Wir müssen es schaffen, den Leuten das Produkt zuzuführen“, sagt der Geschäftsführer über die große Herausforderung der kommenden Monate. Einen direkten Mitbewerber spüren sie nicht. „Außerdem stehen wir auf eigenen Füßen, sind nicht Venture-Kapital (Risiko-Kapital) finanziert.“ Eben weil das eRockit seine ganz eigene Kombination ist.

120 Kilometer kommen die Bikes mit einem vollgeladenen Akku. Die Ladezeit beträgt zirka 3,5 Stunden. „Es ist vor allem für den Stadtverkehr und als Pendlerfahrzeug geeignet“, sagt Zurwehme. Vielleicht könnten sich in Zukunft auch Arbeitgeber vorstellen, statt eines E-Fahrrads ihren Mitarbeitern diese elektrischen Motorräder zur Verfügung zu stellen, so der Geschäftsführer weiter. Es sei schließlich gut für die Gesundheit. Zum einen würde beim Fahren Adrenalin ausgestoßen werden. Zum anderen werde die Luft nicht durch Abgase verschmutzt und treten müsse der Fahrer, also betätige er sich auch noch sportlich.

Andreas Zurwehme hat die Vision, dass das Gefährt von Nutzen sein wird. Vor zehn Jahren sei er ein großer Sciene-Fiction-Fan gewesen. Er habe sich überlegt, was wäre, wenn es wirklich ein derartiges Superman-Bike geben würde. Eins, das sich lautlos und rasant fortbewegt, nicht so wirklich zu definieren ist. Das steht nun in der Hennigsdorfer Halle. Die ersten Meter sind gefahren.

