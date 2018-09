Das Wohl und Wehe der Gefas

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Die Situation für den Hauptsitz der Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) am Fichtenauer Weg ist weiter angespannt. Wie Gefas-Chef Siegfried Unger am Montagabend im Sozialausschuss mitteilte, bedrückt der mögliche Verkauf der Immobilie durch die Bahn die Mitarbeiter. Trotz weiterer Probleme wie eine gestiegene Zahl Migranten bei der Tafel und pöbelnde Obdachlose blickt er nach vorne. Beispielsweise sind die Modernisierungsarbeiten in der Begegnungsstätte abgeschlossen.

„Ich komme seit über zehn Jahren hierher“, sagt Karla Parth. Zusammen mit ihren drei Freundinnen spielt die 79-Jährige Rommé in der Friedrichstraße 52a. Jeden Donnerstag findet der Spiele-Nachmittag für Senioren statt – seit Ende August in modernisierten Räumlichkeiten. Über die Wohnungsgesellschaft Erkner (WGE) wurden die Heizung und die Gehwegplatten erneuert, die Wände haben einen frischen Anstrich. „Die Maler und Handwerker waren sehr rücksichtsvoll“, lobt Karla Dombrowski. Jeden Donnerstag unterbrachen sie ihre Arbeit, damit wenigstens der Spiele-Nachmittag stattfinden konnte. „Unsere Gäste fragten schon ganz ungeduldig, wann auch die anderen Tage wieder geöffnet werde“, erzählt Dombrowski. Auch bedankt sich die Seniorenbetreuerin insbesondere bei der ehrenamtlichen Helferin Zarina Siebeck. Jetzt sehe es wieder hell und freundlich aus.

Nicht ganz so freundlichen Besuch hatte die Obdachlosenbetreuung der Gefas vergangene Woche. Eindrücklich berichtete Siegfried Unger über einen stark alkoholisierten Obdachlosen, der sich den Mitarbeitern gegenüber sehr aggressiv verhalten habe. „Ich musste einschreiten und habe ihm Hausverbot erteilt“, sagte der Vorstand der Gefas. Eigentlich vermeide er diese Maßnahme. Der junge Obdachlose sei in Bremen gemeldet, sei nach einer Schlägerei in Spreenhagen jedoch nicht ins Krankenhaus Rüdersdorf eingeliefert worden. „Nehmt den mal auf, wir können nichts für ihn tun“, habe man der Gefas mitgeteilt. Ein Jobcenter-Mitarbeiter bat Unger inständig, den heimatlosen und psychisch angeschlagenen Mann aufzunehmen. Die Gefas sei aber zuallererst für Bedürftige aus der Region da, so Unger. Zurzeit leben 16 Menschen im Obdachlosenheim, darunter eine Familie aus Erkner.

Die Tafel besuchen derzeit bis zu 80 Prozent Asylbewerber. Manch ältere Kunden trauten sich deswegen nicht mehr zu kommen, berichtete Unger.

Bürgermeister Henryk Pilz bedankte sich für die Arbeit der Gefas – und sprach den Mitarbeitern Mut zu. Die Stadt verhandele weiter mit der Bahn. (jhh)