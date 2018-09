Hoffnung auf neue Gäste aus dem Süden

Bernhard Schwiete

Bad Saarow/Wendisch Rietz (MOZ) Wer am Dienstag gedacht hätte, es würde groß gefeiert in der Geschäftsstelle des Tourismusvereins Scharmützelsee in Wendisch Rietz, der sah sich getäuscht. „Wir arbeiten heute, wie jeden Tag“, sagte Geschäftsführerin Laura Beister. Die Freude war ihr dennoch anzuhören. Zum zweiten Mal nach 2013 ist der Scharmützelsee aus der Online-Umfrage des Internetportals seen.de zum Lieblingssee in Deutschland als Sieger hervorgegangen. Er setzte sich dabei auch gegen prominente Konkurrenz aus Süddeutschland wie den Chiemsee (Platz 2), den Tegernsee (Platz 5) und den Bodensee (Platz 9) durch.

Speziell diese Reihenfolge ist es, die Anja Witzlack zuversichtlich macht, was die Auswirkungen des Ergebnisses betrifft. „In Bayern und Baden-Württemberg ist der Scharmützelsee bisher noch sehr unbekannt. Vielleicht trägt des Resultat der Umfrage dazu bei, dass sich daran etwas ändert“, sagte die Geschäftsführerin des Ferienparks Scharmützelsee, der in Wendisch Rietz etwa 200 Ferienhäuser betreibt. „Wir müssen unseren See noch weiter hinaustragen“, forderte sie. Unter anderem durch die Verbreitung des Erfolges in sozialen Netzwerken im Internet könne dies gelingen. Eindrücke vom Dienstag bestätigten ihre Einschätzungen. Auf Facebook-Posts zum Umfragesieg gab es auch Glückwünsche und Reaktionen von Menschen, die bekundeten, noch nie am Scharmützelsee gewesen zu sein.

Laura Beister vom Tourismusverein kündigte unterdessen an, für heute eine kleine Dankeschön-Aktion an die Unterstützer bei der Umfrage zu planen, die dann über soziale Medien verbreitet werde. Eine offizielle Ehrung für den Scharmützelsee durch das Portal seen.de finde erst im nächsten Frühjahr statt. Als Auszeichnung gibt es dann wie vor fünf Jahren einen kleinen Pokal.