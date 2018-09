Viel Nebel und Gefühle

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Marlo Kowoll steht in einer Nebelwolke im Beeskower Schützenhaus. Rot-blaues Licht ist auf ihn gerichtet, er bewegt die Lippen zu seinem Lied „Lovesong“. Zu diesem Titel mit deutschen Texten dreht er ein Musikvideo. Die Melodie ist eingängig, mit Gangsterrap hätten seine Songs wenig zu tun, betont Kowoll. „In den Liedern geht es viel um Liebe und Mädchen, allgemein eher sanftere Töne.“

Beim Videodreh dabei sind zwei Freunde des Rappers und auch Babett Neumann, Schulsozialarbeiterin am Rouanet-Gymnasium, das das Schützenhaus als Aula nutzt. Neumann hat den Drehort vermittelt.

„Ich finde, man muss das unterstützen, wenn junge Beeskower hier etwas auf die Beine stellen wollen“, sagt sie. Der 21-jährige Kowoll macht seit 2012 mit seinen Freunden Musik. Mittlerweile hat er sich zuhause ein Studio eingerichtet, produziert seine Songs selbst: „Musik ist mein Lebensinhalt“, betont er. Ein paar Unterstützer habe er in Beeskow und auch im Berliner Raum. Die erreicht er nach eigenen Angaben über soziale Medien, wie Youtube, wo seine Songs zu finden sind. Allerdings sieht der Zuschauer dort noch keine bewegten Bilder: Wer die Songs auf Youtube anklickt, sieht ein Titelbild, im Hintergrund läuft die Musik dazu.

„Eine viel größere Reichweite hat man aber mit Musikvideos“, sagt Kowoll. Für das Video zu „Lovesong“ hat er sich mit seinem Freund Sebastian Lebahn ein Konzept überlegt, alles fein säuberlich auf einen Block notiert.

Ihm sei es wichtig, nicht als „Gangster-Rapper“ rüberzukommen. Beim Videodreh lacht er viel, wirkt gelöst. „Ich wünsche mir einfach, dass ich mit meiner Musik ein wenig Beachtung finde“, sagt Kowoll.

Bei Konzerten ist er als Rapper „Young Flex“ noch nicht aufgetreten. „Ich habe noch nicht so viele gute Songs zusammen, mit denen ich ein Programm füllen könnte.“ Nach dem Dreh möchte er gemeinsam mit seinen Freunden die besten Szenen heraussuchen. Die schickt er dann an seinen Videoproduzenten in Berlin. Er freue sich darauf, das Video bald im Internet zu teilen.