Dudelsack-Klänge und Schauerromantik

MOZ

Frankfurt (MOZ) Einen Abend voller Musik, Literatur, Kunst und Theater bietet die „Kurze Nacht der Frankfurter Museen“ mit ihrer 18. Auflage am Freitag von 17 bis 23 Uhr. In diesem Jahr beteiligen sich das Museum Viadrina, die Marienkirche, das Kleist-Museum, die Stadt- und Regionalbibliothek sowie das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst. Traditionell findet im stündlichen Rhythmus eine Veranstaltung statt, sodass die Besucher nacheinander alle Programmpunkte besuchen können. Zusätzlich sind den gesamten Abend über die Ausstellungen in den verschiedenen Häusern geöffnet. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Der Abend startet um 17 Uhr in der Marienkirche mit schottischen Klängen. „The Berlin Pipe Company“ ist Berlins älteste Dudelsack-Kapelle und beherrscht das gesamte Repertoire dieser Musik: von traditionellen irischen und schottischen Melodien über klassische Arrangements aus Frankreich bis hin zum Evergreen „Amazing Grace“. Für den Turm von St. Marien gilt an diesem Abend eine Sonderöffnungszeit bis 22.30 Uhr.

Weiter geht es um 18.15 Uhr im Museum Viadrina. Dort rezitiert Diether Jäger Texte von Menschen aus verschiedenen Jahrhunderten, die ihre Eindrücke zur Stadt Frankfurt und ihren Bewohnern einst schriftlich festgehalten haben. Der Kammerchor der Singakademie um Dirigent Rudolf Tiersch präsentiert passende Musikstücke, Museumsdirektor Martin Schieck moderiert das Programm.

Im Zeichen der Schauerromantik steht um 19.30 Uhr die Stadt- und Regionalbibliothek. Unter dem Titel „Schwarze Herzen – Ein unheimlicher Abend“ sprechen die Künstler Tania Carlin und Sebastian Zett verschiedene Sinne an. Ausgehend von der Frage „Was bringt uns zum Gruseln?“ haben sie Texte berühmter Autoren – von Edgar Allan Poe bis Oscar Wilde – ausgewählt und mit Liedern und Spiel-Szenen ergänzt. Wie immer zur Museumsnacht dürfen Besucher der Bibliothek kostenlos im Internet surfen. Für Neuanmeldungen gibt es an diesem Abend 50 Prozent Rabatt.

Die nächste Station ist das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst. Um 20.45 Uhr lädt die Rathaushalle zu einem Musik- und Textparcours mit dem Musiker Jacek Fałdyna und Kurator Armin Hauer durch die Ausstellung „Sąsiedztwo i Distanz / Nähe und Dystans“. Die Ausstellung „Dieser fatale Hang der Geschichte zu Wiederholungen“ im PackHof beschäftigt sich mit Formen der Erinnerung.

Eine musikalische Lesung mit berühmten Kindergeschichten über einen blauen Bären auf einem grünschillernden Ball und ein musikalisches Nashorn bildet um 22 Uhr im Kleist-Museum den Abschluss des diesjährigen Programms. Der bekannte Schauspieler und Sprecher Christian Seyer liest aus dem Buch „Das musikalische Nashorn und andere Tiergeschichten“ von Peter Hacks. Anschließend können die Nachtschwärmer den Abend in geselliger Runde im Garten des Kleist-Museums ausklingen lassen.

Weitere Informationen zum Programm sowie einen Stadtplan mit den genauen Standorten aller teilnehmenden Einrichtungen unter www.museumsnacht-frankfurt-oder.de.