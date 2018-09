Müllroser SV fährt den zweiten Sieg ein

Hagen Bernard

Müllrose Der Müllroser SV ist mit zwei Siegen in die Saison der Fußball-Landesklasse Ost gestartet. Damit war angesichts der derzeit dünnen Spielerdecke und der durchwachsenen Vorbereitung nicht unbedingt zu rechnen. Die Schlaubetaler nehmen nach dem 5:2 (2:2) gegen Rot-Weiß Luckau den 3. Rang ein.

Dieser Platzierung war am Sonnabend harte Arbeit vorausgegangen. Schließlich hatten die Gastgeber zwischenzeitlich mit 1:2 zurück gelegen. Dabei war den Müllrosern ein Start nach Maß gelungen. Nach Flanke von Denny Heinze hatte Paul Herrmann per Kopf getroffen (5.). Allerdings zogen die Gastgeber zunächst ihr Spiel nur 20 Minuten durch, dann kamen die Gäste aus Luckau, die in der vergangenen Saison immerhin den fünften Platz in der Süd-Staffel belegt hatten, besser in die Partie. „Da haben wir die Ordnung verloren und leisteten uns zu viele individuelle Fehler, die der Gegner zu zwei Toren nutzte. Das hat die Spieler zunächst beeindruckt“, urteilt MSV-Trainer Dirk Herrgoß. Schließlich gestaltete der MSV das Spiel wieder ausgeglichen und glich durch Max Herrmann aus. Er hatte nach Vorlage von Paul Herrmann per Kopf getroffen. Während die Gäste ihre erfolgreichen fünf Minuten zwischen der 25. und 30. Minute hatten, gelangen den Müllrosern zwischen der 47. und 52. Minute zwei Treffer. Erst drückte der vor der Saison vom Kreisoberligisten Blau-Weiß Groß Lindow gewechselte 22-jährige Stürmer Felix Hackel nach Zuspiel von Paul Herrmann den Ball über die Linie. Dann erhöhte fünf Minuten später Christopher Krüger per Nachschuss nach einem Konter auf 4:2. Damit war die Moral der Gäste gebrochen, für die Gastgeber ergaben sich noch einige Einschusschancen. So spielte Paul Herrmann seinen Sturmpartner Hackel schön frei, der zum 5:2-Endstand traf. Für den quirligen Neuzugang war es damit bereits der dritte Punktspieltreffer.