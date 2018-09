Borgsdorfer Bahnübergang gesperrt

Jürgen Liebezeit

Borgsdorf (MOZ) Wegen Bauarbeiten gibt es ab Montagmorgen, 7 Uhr, Verkehrseinschränkungen am Borgsdorfer Bahnübergang. Zunächst ist die Anlage bis zum 7. Oktober halbseitig gesperrt. Vom 8. bis zum 22. Oktober gibt es eine Vollsperrung, vom 19. bis 21. Oktober ist auch der Zugverkehr betroffen. Eine weitere Vollsperrung kündigt die Deutsche Bahn vom 2. bis zum 10. Dezember an. Fußgänger und Radfahrer müssen zeitweise die Überführung nutzen, um zum Bahnsteig zu kommen. In Borgsdorf werden unter anderem neue Schranken montiert. (zeit)