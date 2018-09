„Wir wollen von Berlin nach Schanghai fliegen“

Dorothee Torebko

Berlin (NBR) Seit zehn Jahren nutzt die viertgrößte chinesische Fluglinie Hainan Airlines Berlin als Drehkreuz. Über die Zukunftspläne für den BER und die Schwierigkeiten, mehr Flüge in Berlin starten zu lassen, sprach Dorothee Torebkomit dem General Manager Pier Guo.

Herr Guo, welche Rolle spielt die Hauptstadt für Ihr Unternehmen?

Die Route Berlin-Peking ist sehr wichtig für uns. Das hängt damit zusammen, dass Deutschland ein zentraler Standort in Europa ist. Es hat aber auch mit der sozialen Stabilität hierzulande zu tun. Deutschland bedeutet für uns wenig Risiko, aber eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Wie viele Flüge gibt es wöchentlich zwischen Berlin und Peking?

Im Sommer haben wir fünf Flüge, im Winter nur drei. Das hängt damit zusammen, dass die Flugrechte begrenzt sind. China und Deutschland verhandeln die Flugrechte untereinander. Wenn die Regierungen entscheiden, dass es mehr Slots geben wird für China, können wir uns darum bewerben. Sofern das aber nicht geschieht, dürfen wir nur begrenzt fliegen. Wir würden aber gern viel mehr Angebote liefern.

Welche Städte würden Sie in China ansteuern?

Wir haben viele Ziele, unter anderen wollen wir von Berlin aus nach Schanghai und Guangzhou fliegen. Es sind Städte, die bei Deutschen beliebt sind.

Sie wollten Flüge von Berlin nach Hamburg übertragen. Was ist aus der Idee geworden?

Wir möchten nicht Routen von Berlin aus ersetzen, sondern zusätzlich Flugzeuge von Hamburg aus starten lassen. Es hängt aber damit zusammen, ob wir noch Slots bekommen. Das gilt für den Süden Deutschlands wie Frankfurt/Main und München, wo derzeit noch Air China Platzhirsch ist.

Welche Rollen spielt in Ihren Plänen der BER?

Tegel hat für uns nicht genügend Platz und Kapazitäten – zumal wir immer mehr Menschen befördern wollen. Deshalb ist der BER essentiell. Uns geht es darum, dass wir unsere Passagiere mit der höchsten Qualität an Bord und am Flughafen versorgen wollen. Deshalb hoffen wir, dass der BER, so schnell es geht, eröffnet.

Air Berlin ist seit einem Jahr pleite. Inwiefern hat es Ihre Fluggesellschaft beeinflusst?

Air Berlin war immer einer der größten Partner für uns in Europa und als die Gesellschaft pleite ging, hat uns das stark beeinflusst. Wir haben Passagiere verloren. Das waren vor allem diejenigen, die aus anderen Städten nach Berlin flogen und mit uns dann weiter nach Peking. Nun hat sich die Lage wieder beruhigt. Die Passagiere, die früher das Flugzeug benutzt haben, um nach Berlin zu kommen, nutzen jetzt aber die Bahn oder Eurowings.

Der größte Konkurrent auf dem Markt ist Lufthansa. Wie wollen Sie die größte deutsche Fluggesellschaft überholen?

Das können und wollen wir nicht. Denn wir haben unterschiedliche Zielgruppen. Für die Chinesen ist es wichtig, dass sie mit einer chinesischen Fluglinie unterwegs sind. Der Grund ist: Viele sprechen nicht gut Englisch. Wir möchten allerdings unsere Kunden mit zusätzlichen Angeboten zufrieden stellen. Nur so bleiben wir konkurrenzfähig.