„Brandenburg muss endlich aus dem Knick kommen“

Thomas Gutke

Potsdam/Frankfurt (Oder) (MOZ) In Brandenburg soll es auch künftig einen Archivstandort der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen (BStU) geben.

Dafür sprachen sich am Montag bei einem Fachgespräch im Landtag Politiker und Vertreter von Aufarbeitungsinitiativen aus. Der Leiter der Bundesbehörde, Roland Jahn, signalisierte seine Unterstützung. Er übte jedoch auch Kritik am Land: Bislang fehle es an Vorschlägen, wie ein Archivstandort oder eine Außenstelle in die Gedenkstättenlandschaft eingebunden sein könnte. „Brandenburg muss hier endlich aus dem Knick kommen, damit der Bundestag was auf dem Tisch hat, zu dem er sagt: Ja, hier lohnt es sich in die Zukunft zu investieren“, so Roland Jahn.

Zurzeit unterhält der Bund in Frankfurt eine BStU-Außenstelle. Hier lagern die Akten des Ministeriums für Staatssicherheit aus den früheren Bezirken Frankfurt und Cottbus. Die Akten aus der ehemaligen Bezirksstadt Potsdam befinden sich in Berlin. Doch die Zukunft der Außenstelle ist offen. Das hatte die bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Heide Schinowsky, die das Fachgespräch organisierte, vor einigen Wochen öffentlich gemacht. Neben einem Verbleib sind demnach auch eine komplette Verlagerung der Akten nach Berlin sowie ein Umzug nach Cottbus auf das Gelände des heutigen Menschenrechtszentrums im Gespräch. Dort befand sich seinerzeit das größte Gefängnis für politische Häftlinge.

Hintergrund der Diskussion ist ein Bundestagsbeschluss aus dem Jahr 2016. Bis Ende dieses Jahres muss Jahn dem Bundestag ein Konzept vorlegen, wie die 111 Kilometer Akten der DDR-Geheimpolizei perspektivisch in das Bundesarchiv überführt werden sollen. Seitdem stehen auch die zwölf Außenstellen auf dem Prüfstand. Um die Akten dauerhaft zu sichern, seien Millioneninvestitionen nötig, erklärte Roland Jahn. Der Bundesrat hatte sich Anfang 2017 für den Erhalt aller Standorte ausgesprochen. Derzeit läuft es jedoch auf ein Modell mit einer Außenstelle je Bundesland hinaus. An Brandenburg mit ohnehin nur einem Standort ging die Diskussion bisher vorbei. Die Frankfurter Außenstelle schien gesetzt. Nun machte Jahn deutlich, dass dem ohne gute Argumente nicht so ist. Die frühere Kaserne liegt fernab des Stadtzentrums und ist kein historischer Ort des DDR-Unrechts. Ein alternativer Standort in der Oderstadt sei für ihn zwar durchaus denkbar. Doch: „Da gibt es im Moment nichts, was sich aufdrängt.“

Die Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, Maria Nooke, setzte sich vehement für den Verbleib der Akten in Brandenburg aus. Ein Außenstandort der BStU im Land sei „unverzichtbar“. Die Unterlagen ermöglichten eine individuelle, regionale Aufklärung, und ebenso die Aufdeckung der Mechanismen einer Diktatur. „Wir müssen deshalb als Land ein klares Signal senden, dass wir diesen Standort hier in Brandenburg haben wollen. Und wir müssen uns Gedanken darüber machen, welcher Standort der tragfähigste ist“, forderte Nooke.