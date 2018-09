Guter Zustand  der städtischen Bäume

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eisenhüttenstadt ist im Stadtgebiet durch viele Bäume geprägt. Allein auf städtischen Flächen stehen derzeit zirka 13 900 Bäume im Einzelstand (Bäume mit Baumplakette) und zirka 25 450 in flächenhaften Beständen. Dazu kommen noch Gehölze auf Grundstücken der beiden großen Wohnungsunternehmen. In ihrer Gesamtzahl bereiten sie der Stadtverwaltung keine großen Sorgen. „Der Zustand der Bäume ist derzeit noch als gut einzuschätzen“, erklärt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung.

Die Stadt verfüge über einen relativ alten Baumbestand, welcher seine Wurzeln tief mit dem Boden verbunden hat. „Zurzeit wirken sich auch die nächtlich kühleren Temperaturen noch günstig auf die Bäume aus“, sagte Michael Reichl. Ein vorzeitiges Abwerfen von Laub oder Anzeichen von Sonnenschäden seien nicht erkennbar.

Auffallend war jedoch vor einiger Zeit das Verhalten der Ahornblättrigen Platane in der Lindenallee. „Diese hat eine schuppenartige Rinde, welche sie bei Wachstum abstößt. In Anbetracht der starken Hitzeentwicklung hat der Baum diese Rinde verstärkt und innerhalb kurzer Zeit abgeworfen“, sagte Michael Reichl mitte August auf eine Anfrage der MOZ. Demzufolge hätten auch viele Bürger in der Stadtverwaltung besorgt nachgefragt.