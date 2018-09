Strausberger Genossenschaft baut 74 Wohnungen

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Wohnungsbau in Strausberg schreitet voran: Die Wohnungsbaugenossenschaft Aufbau plant den Bau von insgesamt 74 Wohneinheiten in der Gustav-Kurtze-Promenade in Nachbarschaft ihres Firmensitzes, des „Sonnenhauses“. Dort findet sich heute noch ein Garagenkomplex, den die Genossenschaft der Stadt abkaufen will. Es stehen auf dem 6300 Quadratmeter großen Grundstück 135 zum Teil vermietete Garagen, wie die Geschäftsführerin der Genossenschaft, Carsta Göring, den Mitgliedern des Hauptausschusses in ihrer jüngsten Sitzung darlegte. 96 Garagenmieter seien aus dem näheren Umfeld, 61 Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft hofft offensichtlich auf einvernehmliche Einigungen mit den Eigentümern, denn sie will im Rahmen der Baumaßnahme viel mehr Stellflächen schaffen, als die Satzung ihr auferlegt. Verpflichtend wären 78 Stellplätze, doch in einem Parkhaus sollen allein schon 96 entstehen, zusätzlich noch acht bis 16 oberirdisch. Die Garagen sollen erst im unmittelbaren Zusammenhang mit der Baumaßnahme schrittweise abgerissen werden. Entstehen sollen vier Mehrfamilienhäuser mit 1450 Quadratmetern Wohnfläche. Zwei-, Drei- und Vier-Raum-Wohnungen sind geplant. Alle sollen barrierearm bis barrierefrei werden. Deshalb sind Aufzüge vorgesehen. Als Beispiel für die besonders umweltschonende Bauweise nennt Carsta Göring den Fakt, dass jeweils ein Aufzug durch die Bewohner von 19 Wohnungen genutzt wird. Da die Genossenschaft für das Bauvorhaben auch Fördermittel akquirieren will, wird ein Teil der Wohnungen sozial vermietet. Auch eine Begegnungsstätte für die Volkssolidarität ist eingeplant.

Das Vorhaben stieß im Hauptausschuss auf einhelligen Beifall. Bürgermeisterin Elke Stadeler machte keinen Hehl daraus, froh zu sein, die Garagen loszuwerden: „Die Entscheidung fällt leicht: Hässliche Gebäude für Autos oder schöne Gebäude für Menschen. Dort würde ich die Prioritäten setzen.“ Meinhard Tietz (Die Linke) fand die Pläne beeindruckend: „Das passt sehr gut dorthin. Sie wissen aber, dass Sie es da mit einem sehr sensiblen Thema zu tun haben?“ Bernd Sachse (Linke) findet die Einbindung sozialen Wohnungsbaus gut: „So entsteht hoffentlich ein guter sozialer Mix unter der Mieterschaft.“ SPD-Fraktionsvorsitzende Sibylle Bock bekräftigt: „Das Vorhaben halte ich für sehr sinnvoll, besonders angesichts der Entwicklung auf dem Immobilienmarkt.“ Für CDU-Fraktionschef Andreas Fuchs ist es ein guter Beitrag zur Bedienung der großen Nachfrage nach Wohnraum, ohne Naturraum zu zerstören.