Mieses Betriebsklima macht krank

Hajo Zenker

Berlin (NBR) „Sinnvolle Arbeit ist gesünder“ – unter diese Überschrift stellt der AOK-Bundesverband seinen diesjährigen „Fehlzeiten-Report“. Der stellt dar, dass ein gutes Betriebsklima den meisten Deutschen nicht nur wichtiger als Geld ist. Es stärkt auch die Gesundheit.

„Wenn der Sinn verloren geht, leiden Körper und Psyche“. So fasst Helmut Schröder, Vize-Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, ein Ergebnis des von ihm herausgegebenen „Fehlzeiten-Reports 2018“ zusammen. Der beschäftigte sich diesmal besonders mit der Frage, was Wunsch und Wirklichkeit im Arbeitsleben mit der Gesundheit zu tun haben. Die Ansprüche an das eigene Arbeitsumfeld nämlich sind hoch. Laut einer repräsentativen Umfrage finden 98,4 Prozent der Befragten im Job am wichtigsten, sich am Arbeitsplatz wohlzufühlen. Auch eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen (97,9), ein gutes Betriebsklima (96,8), die Loyalität des Unternehmens gegenüber den Mitarbeitern (96,8) sowie ein gutes Verhältnis zum Vorgesetzten (92,4) empfänden Beschäftigte als bedeutsam.

Die Realität kann da häufig nicht mithalten. So äußerten lediglich 69,3 Prozent der Befragten, dass sich ihr Arbeitgeber ihnen gegenüber loyal verhalte. Ein positives Betriebsklima erleben laut der Umfrage nur 78 Prozent der Beschäftigten. Das hat Folgen: Wer seine Arbeit liebt und sich wertgeschätzt fühlt, kommt auf durchschnittlich 9,4 krankheitsbedingte Fehltagen pro Jahr. Wer sich fehl am Platze fühlt, ist im Schnitt 19,6 Tage wegen Krankheit abwesend – also mehr als doppelt so häufig.

Der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch, sieht vor allem die Chefs in der Pflicht „Führungskräfte haben im Unternehmen einen wichtigen Einfluss auf das Betriebsklima, das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit auch auf die Fehlzeiten im Unternehmen.“

Interessant am Report ist auch die Tatsache, wie verhältnismäßig gering der Einfluss des Geldes auf die Zufriedenheit mit dem Job scheint: „Geld ist relevant, aber nicht entscheidend“, sagt Martin Litsch. So wurden rund 2000 Beschäftigte repräsentativ gefragt, was ihnen an ihrem Beruf (sehr) wichtig ist. Hier erreichen „sichere und gesunde Arbeitsbedingungen“ (94,0 Prozent), „das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun“ (93,0) und eine „interessante Tätigkeit“ (92,7) die höchsten Zustimmungsraten. Bei diesen insgesamt 16 Aspekte umfassenden Arbeitswerten, betont Helmut Schröder, liege ein „hohes Einkommen“ (60,6) weit abgeschlagen erst auf Platz 13.

Der Krankenstand insgesamt – bezogen auf 13,2 Millionen bei der AOK versicherte Arbeitnehmer – blieb im vergangenen Jahr bundesweit gesehen mit 5,3 Prozent stabil. Die Zahl beschreibt dabei den Anteil der Arbeitsunfähigkeitstage am Kalenderjahr. Die höchsten Krankenstände gibt es in Sachsen-Anhalt (6,1), Brandenburg, Thüringen und Saarland (jeweils 6,0). Selten krank waren Arbeitnehmer in Hamburg (4,5), Bayern (4,7) sowie Berlin und Baden-Württemberg (jeweils 5,0).