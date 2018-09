Deutschlands rechte Szene

Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Der Verfassungsschutz von Bremen und Niedersachsen hat wegen ihren Verbindungen zur rechtsextremen Szene die Jugendorganisation der AfD aufs Korn genommen. Die Erkenntnis der vergangenen Jahre lautet: Die Szene vernetzt sich zusehends. Wer ist die rechte Szene in Deutschland? Wir listen einige Beispiele auf.

Gesamt: In Deutschland zählt der Verfassungsschutz 24 000 Rechtsextremisten, davon gilt mehr als die Hälfte als gewaltbereit, ein Viertel werden zu den Neonazis gerechnet. Zentrale Erkenntnis der Ermittler: „Das Internet ist mittlerweile als wichtigstes Propagandainstrument der rechtsextremistischen Szene etabliert.“ Die AfD ist bislang kein bundesweites Beobachtungsobjekt für den Verfassungsschutz. Ob die Partei eine Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstelle, müssten die Sicherheitsbehörden entscheiden, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer am Dienstag. „So lange diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, werde ich das auch nicht unterstützen.“

NPD: War es vor einigen Jahren noch diese Partei, die im Zentrum der gesellschaftlichen Debatte stand, ist ihre Bedeutung deutlich geschrumpft. Selbst das Bundesverfassungsgericht hielt sie für zu unbedeutend, um ein Parteiverbot zu rechtfertigen. Ihr Absturz bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr und der Abschied aus sämtlichen Landtagen bedeutete deutlich weniger Finanzmittel: Statt 1,1 Millionen Euro pro Jahr standen der Partei nur noch 850 000 Euro zu. Zudem will der Bundestag die NPD wegen ihrer verfassungsfeindlichen Ziele ganz von der Parteienfinanzierung ausschließen. Als Anlaufstelle für die Rekrutierung von rechtsextremem Nachwuchs oder als Anmelderin von Demonstrationen erfüllt sie laut Verfassungsschutz aber nach wie vor eine tragende Rolle. Zunehmend wichtig wird zudem die Kooperation im internationalen Verbund mit anderen Parteien im Rahmen der „Alliance for Peace and Freedom“, die im EU-Parlament sitzt. Auch die NPD stellt zwei Abgeordnete. Die Partei hat deutschlandweit 4500 Mitglieder. Neben ihr gibt es noch kleinere Parteien, wie Die Rechte oder Der III. Weg, die aber bisher wenig personelle Ausstrahlung besitzen.

Identitäre: Als relativ neue Kraft etablieren sich seit 2012 die Identitären, die sich vor allem über das Internet vernetzen. Der Bundesverfassungsschutz sah sie anfangs als „rein virtuelles Phänomen“. Allerdings sei es den Gründern gelungen, durch sogenannte Flashmobs – das plötzliche Zusammenfinden und Filmen einer Vielzahl von Anhängern – Aufmerksamkeit auch in der realen Welt zu erregen. Sie stellen sich dabei vor allem als Jugendbewegung dar und haben Ableger in mehreren europäischen Staaten. Ideologisch predigen sie Patriotismus, Heimat, Freiheit und Tradition. Sie treten für eine ethnisch homogene Gesellschaft ein, lehnen also einen Zuzug fremdländischer Menschen ab. Einige Aktivisten haben die Sicherheitsbehörden wegen Beziehungen zur rechtsextremen Szene auf dem Radar. „Bei uns rangieren sie als Verdachtsfall für eine rechtsextremistische Bewegung“, sagt ein Verfassungsschützer. Sie haben rund 500 Mitglieder in Deutschland.

Reichsbürger: Es war am 19. Oktober 2016, als ein sogenannter Reichsbürger einen Polizisten im fränkischen Georgensmünd mit elf Schüssen niederstreckte. Die Tat richtete einen Fokus auf eine Szene, die zuvor teilweise als wunderlich angesehen worden war. Als Reichsbürger oder Selbstverwalter bezeichnen sich Menschen, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen. Sie berufen sich auf das Deutsche Reich oder ein selbst definiertes sogenanntes Naturrecht. Sie erkennen Staatsorgane, etwa die Polizei, genauso wenig an wie Gerichte. Allerdings: „Der Bundesverfassungsschutz sieht nur einen Teil der Reichsbürger als dezidiert rechtsextrem an“, sagt ein Beamter im Innenministerium; dies betreffe rund 900 Personen. Auffällig sei ihre hohe Affinität zu Waffen, bemerkte Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen bei der Vorstellung seines Jahresberichts im Juli. Gern überziehen Reichsbürger staatliche Stellen mit Beleidigungen oder der Androhung von Gewalttaten. Insgesamt gehörten der Szene im vergangenen Jahr 16 500 Personen an, 6500 mehr als im Jahr zuvor. Dies liegt nach Angaben der Sicherheitsbehörden jedoch vor allem an der stark gestiegenen Aufklärung über diese Gruppe.

Kameradschaften: Nach wie vor wichtig, weil von den Sicherheitsorganen schwer zu unterwandern, sind sogenannte Neonazi-Kameradschaften. Diese relativ kleinen Gruppen stehen ideologisch weitgehend in der Tradition der NSDAP, was sich auch in ihren Symbolen widerspiegelt, etwa dem Reichsadler mit schwarz-weiß-roten Schwingen, den Farben des Deutschen Reiches, bei der „Kameradschaft Aryans“. Gewaltbereite Vereinigungen wie „Oldschool Society“ und die „Freie Kameradschaft Dresden“ wurden verboten, nachdem sie Anschläge auf Asylbewerber geplant und einige auch durchgeführt hatten.

Hooligans: Gewaltbereite Fußballfans werden vor allem auf regionaler Ebene, also von den Verfassungsschutzämtern der Länder, überwacht. Da sie sich meist einem regionalen Fußballklub zugehörig fühlen, ist eine bundesweite Vernetzung bisher kein Thema. Sie haben nur teilweise eine Nähe zu rechtsextremem Gedankengut. Hin und wieder erregen sie durch spektakuläre Aktionen Aufsehen, etwa in Köln vor zwei Jahren bei den sogenannten Hogesa-Demonstrationen (Hooligans gegen Salafisten) oder in Südbrandenburg als Teil der dortigen rechtsextremen Szene.