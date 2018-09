„Ran an die Leute“

Endstation am Marktbrunnen: Teilnehmer der Radtour vom Gemeindezentrum Herzfelde zum Gesundheitsmarkt. Knapp 20 Frauen und Männer hatten die Strecke in Angriff genommen. Für sie gab es am Ende eine Urkunde. © Foto: Uwe Spranger

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Ein Gesundheitsmarkt im Ortszentrum und eine Radtour zu verschiedenen Stationen mit gesundheitlichem Hintergrund standen am Dienstag im Mittelpunkt der Gesundheitstage. Die Resonanz war geringer als in manchen Vorjahren.

„Ist ja nicht so viel wie im vorigen Jahr“, schätzte Anja Arnoldt von der Immanuel Diakonie Gruppe ein. Sie leitet die Senioreneinrichtung Haus am Kalksee und ist regelmäßig bei den Gesundheitstagen dabei. Mit einigen Kollegen gab sie Kaffee und Kuchen aus und stellte die Klinik, vor allem aber Pflegeangebote im Ort vor. Die Tagespflege war selbst zeitweilig auch mit Klienten vor Ort. „Es ist wichtig, Kontakt zu haben und der Einrichtung ein Gesicht zu geben“, bekannte Anja Arnoldt und war trotz der geringeren Zahl der Gespräche nicht unzufrieden.

Positiv äußerte sich Sandra Katzer von der Johanniter-Unfallhilfe, die Hausnotruf-Systeme präsentierte. Sie hatte nach der ersten Stunde zehn Beratungen hinter sich. Im Randberliner Bereich werde die Dienstleistung gern in Anspruch genommen, berichtete sie. Als sie 2012 angefangen habe, habe es über die Johanniter 1400 Verträge im Bereich Oderland-Spree gegeben, derzeit sei man bei über 2000. Und so ein Markt sei eine Gelegenheit, das Angebot bekannter zu machen. Die Basisleistung (25 Euro) werde für Alleinstehende mit Pflegegrad von der Kasse übernommen, das Komfortpaket mit Schlüsselhinterlegung bei Beauftragten koste weitere 26 Euro im Monat. Die Nutzung sei sehr unterschiedlich: „Mancher drückt fünf- bis sechsmal pro Woche, andere nur selten“, berichtet sie. Missbräuchliche Nutzung sei sehr selten, Fehl­alarme hingegen häufiger. Da aber Rückfragen erfolgten, könne dies schnell ausgeräumt werden.

Jörg Zähler und Ulrich Knobel vom SV Glück auf wollten sich ebenfalls nicht über die Resonanz beklagen. Zähler hatte zwei neue Interessenten für die Radwanderer gewonnen, und Knobel warb unter anderem für Senioren- und Gesundheitssport und Linedance, wichtige Säulen im Sportverein. „Wir müssen ran an die Leute“, waren sich die beiden einig. Wie sie berichteten, werde gerade die Judo-Abteilung von Glück auf reaktiviert. Man habe einen Übungsleiter gefunden. Zudem beginne in Kürze ein neuer Anfängerkurs für Linedance. Dort gehe es herzlich zu, es sei stets gute Stimmung und die Tänzerinnen und Tänzer seien überall beliebt, weil es im Umfeld keinen Krach gebe.

Erstmalig beim Gesundheitsmarkt war die Regionale Kontaktstelle für Selbsthilfe (Rekis). „Strausberg könnte so was auch mal anbieten“, kommentierte Chefin Marina Kohring. Von den über 100 Gruppen in Märkisch-Oderland sind einige auch in Rüdersdorf aktiv, zum Beispiel Frauen nach Krebs und Demenz-Angehörigentreff. Letztere Gruppe hat sich aus einem geförderten Projekt entwickelt, das bis Ende August lief. Renate Stern hält die Fäden in der Hand, organisiert vorerst einmal monatlich ein Treffen im Bürgerzentrum Brücke, das nächste Mal am 10. September um 10 Uhr. Zudem gibt es am letzten Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr die Möglichkeit, persönliche Gespräche zu Thema Demenz zu führen. Sowohl im Bürgerzentrum als auch im Haus am Kalkgraben in der Schulstraße findet zudem ein Erzählcafé statt, wo Menschen Erlebtes und Erfahrenes berichten können. Nächster Termin ist der 17. September von 10 bis 12 Uhr im Bürgerzentrum.

Marina Kohring kündigte an, dass in Kürze ein neuer Selbsthilfewegweiser erscheinen werde. Viele hätten gern etwas in der Hand, so ihre Erfahrung, auch wenn manches zum Druckzeitpunkt fast schon wieder überholt sei. Deshalb wolle sie auf der neuen Internetseite rekis.sozialpark.de die Informationen ebenfalls hinterlegen und regelmäßig aktualisieren.

Fast exakt mit dem 12-Uhr-Glockengeläut traf übrigens die Radlergruppe am Markt ein, die um 9 Uhr in Herzfelde gestartet war und unter anderem in der Brücken-Apotheke, der Immanuel Klinik und der Klinik am See Station gemacht hatte. „Voriges Jahr ab Hennickendorf war schöner“, bekannte Stamm-Teilnehmer Jörg Steuer. In Herzfelde war gar keiner. Bürgermeister André Schaller dankte besonders Michael Schnellhardt von der Johanniter-Unfallhilfe, der die Tour seit Jahren mit dem Motorrad begleitet. In seiner Freizeit. Auch die Gemeinde war mit einem Stand präsent. Für das nächste Jahr wolle man sich etwas Neues überlegen, hieß es. Vorstellbar seien gemeinsame Aktionen mit Erkner und Woltersdorf.